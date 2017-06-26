В пятницу 11 августа с 8:00 до 13:00 ремонтные работы будут вестись по ул. и пер. Березовый, пер. Липовый, ул. Степана Бандеры (дома №№ 80-152, №№ 81-103), ул. Роменская (дома №№ 2-22), ул. Пантелеймона Кулиша (дома №№ 2-84, №№ 1-81), ул. Горького (дома № 34, № 38, № 46, № 48, № 50);
с 10:00 до 12:00 — по ул. 2-я Старореченской;
с 13:00 до 15:00 — в поселке Веретеновка;
с 13:00 до 16:30 — по ул. Иоанна Павла II.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
Часть Сум останется без света
В пятницу 11 августа с 8:00 до 13:00 ремонтные работы будут вестись по ул. и пер. Березовый, пер. Липовый, ул. Степана Бандеры (дома №№ 80-152, №№ 81-103), ул. Роменская (дома №№ 2-22), ул. Пантелеймона Кулиша (дома №№ 2-84, №№ 1-81), ул. Горького (дома № 34, № 38, № 46, № 48, № 50);
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