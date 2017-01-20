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Бюджетный рацион на Сумщине

Сегодня, 09:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина
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Бюджетный рацион на Сумщине

Областной бюджет на 2017 год составит 5,72 млрд грн.

Насыщенной для депутатов выдалась неделька перед Новым годом. На сессии Сумского облсовета 22 декабря депутаты приняли главный финансовый документ – бюджет. Работали над ним тщательно и заблаговременно, дали время ознакомиться с ним и всем желающим, обнародовав на сайте. Как сообщила директор департамента финансов Сумской ОГА Елена БАТРАЧЕНКО, ни единого замечания или предложения от жителей не поступило. В итоге за соответствующий проект бюджета на сессии проголосовали 39 депутатов, не голосовали – 8 (всего в облсовете — 64 депутата).
Согласно документу, доходы областного бюджета на 2017 год определены в сумме 5,723 млрд грн., в том числе общего фонда – 5,616 млрд грн, специального фонда – 106,9 млн грн. Расходы бюджета области составят 5,721 млрд грн, в том числе общего фонда – 5,584 млрд грн., специального фонда – 137 млн грн.
По словам Елены Батраченко, прогнозные поступления доходов общего фонда (собственный финансовый ресурс) областного бюджета на 2017 год определен в сумме 627,4 млн грн., что на 10,8% больше ожидаемых поступлений за 2016 год. Основным источником дохода (77,2%), как и в предыдущие годы, является налог на доходы физлиц. «В 2017 году мы ожидаем получить 484 млн грн., что на 20% больше поступлений этого года. Главным фактором, который повлиял на увеличение прогнозируемых объемов этого налога, стало повышение должностного оклада работника I тарифного разряда до 1600 грн. и минимальной зарплаты — до 3200 грн.», — сообщила она. Остальные поступления ожидаются от налога на прибыль предприятий частного сектора — 69 млн грн., рентной платы и платы за использование других природных ресурсов — 41 млн грн. и прочих налогов, что в общей сумме составляет около 30 млн грн.
С учетом предусмотренных изменений в законодательстве на 2017 год, фонд зарплаты в бюджетной сфере по сравнению с 2016 годом увеличится на 375 млн грн. (48,5%) и составит 1,147 млрд грн. Капитальные расходы планируются в сумме 30 млн грн., из которых 13,2 млн — на капремонты объектов социально-культурной сферы.
Новшества
Впервые в областной бюджет будет поступать субвенции из государственного бюджета на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (14,3 млн грн.). Новой также станет субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями (1,7 млн грн.).
Из госбюджета область рассчитывает получить почти 5 млрд грн. трансфертов по различным направлениям. «16 млн составляет базовая дотация, 206 млн — дополнительная дотация на содержание переданных из госбюджета образовательных и медицинских учреждений, 676 млн — медицинская субвенция, 116,5 млн — образовательная субвенция, 4,5 млн — на медикаменты и расходные материалы. По сравнению с 2016 г. субвенция социального направления (помощь семьям с детьми, различные льготы и субсидии) увеличится почти на 85 млн», — сообщила Елена Батраченко.
В 2017 г. за счет образовательной субвенции будет выплачиваться только зарплата педагогам (включая ПТУ), а остальные расходы возложены на местные бюджеты.
Строительные планы
В расходах областного бюджета предусмотрены 125,7 млн грн. на реализацию 13 местных (региональных) программ. За счет бюджета развития профинансируют, в частности, строительство общежития ФЦ «Барса» (5,2 млн грн.), реконструкцию кровли учебного корпуса Сумского училища искусств и культуры им. Бортнянского (1,4 млн), капремонт здания пищеблока областной больницы (2,5 млн), капремонт неврологического отделения госпиталя ветеранов войны (480 тыс.), капремонт рентгенодиагностического отделения областной детской больницы (857 тыс.), замена окон в Шосткинском областном детском противотуберкулезном санатории (250 тыс.) и капремонт фасада здания ОГА (2,5 млн).
Напомним, бюджет Сумской области на 2016 год был утвержден облсоветом 26 декабря 2015 г. с доходами 1,339 млрд грн. и расходами 1,336 млрд грн.

Львиная доля расходов областного бюджета традиционно уйдет на бюджетную сферу: на здравоохранение — 714 млн грн. (44%) и образование — 525 млн грн. (32%)

«Изменений нет. Голосуем»,- председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ о бюджете

Фото автора


Партийность и карьера. На этой сессии свободовец Сергей Демеха был назначен главой постоянной комиссии по вопросам земельных и водных ресурсов, использования недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства.

Незадолго до Нового года политсовет ВО «Свобода» исключил его из партии за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов

Инна Стасова, «Панорама» №4

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