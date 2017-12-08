Бюджет развития Сум в 2018 г. станет меньше

Конец золотого века. Начиная с 2015 года в бюджет Сум обрушился водопад средств от бюджетной децентрализации. Но все хорошее заканчивается — в 2018 г. на развитие городские власти смогут потратить намного меньше.

С 2015 г. благодаря политике бюджетной децентрализации, которую проводили центральные власти, бюджеты большинства областных центров серьезно возросли. Соответственно, городские власти смогли увеличивать бюджеты развития, направляемые на развитие городов, а не просто «на проедание», т.е. поточные траты. Бюджет развития Сум, например, вырос больше чем в десять раз – с 40 млн в 2013 г. до 556 млн в 2017 г. Самой публично заметной тратой из этого бюджета за последние годы стала т.н. «программа евродворов», которая, впрочем, до сих пор не имеет официального статуса программы и управляется вручную мэром Сум Александром ЛЫСЕНКО. Конечно, средства из бюджета развития тратились и на другие проекты, но вряд ли кто-то может утверждать, что они хоть немного изменили жизнь горожан и сделали ее хоть немного удобнее и лучше. Стоит только вспомнить неоднозначный проект восстановления морально и физически изношенного здания МЦ «Романтика», на который в 2017 г. запланировано потратить 10 млн грн., а в 2018 г. — еще почти 15 млн грн. Впрочем, как городские власти использовали за два года бюджет развития, — тема отдельной статьи. Но все хорошее имеет плохое свойство заканчиваться. В проекте Госбюджета на следующий год предусмотрено увеличение реверсной дотации (изъятия средств) с 50% до 80% из самодостаточных бюджетов в пользу убыточных. Мэры областных центров, объединенные в Ассоциацию городов Украины, выступают против этого, ведь только бюджет Сум в случае такого увеличения может потерять больше 100 млн грн. Переговоры с правительством продолжаются, но департамент финансов экономики и инвестиций Сум уже предвидит, что в 2018 г. бюджет развития города сократится почти на 40% — до 292,4 млн грн. Безусловно, причиной тому будет не только рост реверсной дотации, но и целый ряд факторов, а серьезное сокращение бюджета развития приведет к резкому сокращению возможностей города развиваться. Депутатам и городской власти еще предстоит решить, от чего придется отказываться.

Из-за недоработок в процессе медицинской реформы пока непонятно также, как будет финасироваться в 2018 г. городская медицина. По словам

заместителя начальника департамента финансов, экономики и инвестиций Любови СПИВАКОВОЙ, предусмотрено, что из бюджета города будет финансироваться только вторичная медицинская помощь, т.е. Упрощенно — услуги профильных врачей и лечение в стационарах. Предусматривается, что первичную помощь будет финансировать Служба здоровья, создаваемая в Киеве. Однако как это будет происходить, пока неясно. На вторичную помощь в бюджете предусмотрено 61,1 млн грн., хотя реально необходимо 80 млн, на вторичную помощь понадобится еще 82 млн грн. Общий же бюджет сумской медицины в 2017 г. составит 139 млн грн – без учета субвенций, и в 2018 г. он явно будет меньше. Аналогичная ситуация и с расходами на образование – в 2018 г. они могут сохраниться на уровне 2017 г., что ничего хорошего не принесет, ведь инфляция только за 2017 г. может составить 15-17%, а значит, реальные расходы не только не увеличатся, но и уменьшатся. Впрочем, окончательное решение о расходах бюджета будет принимать руководство города и депутаты горсовета, так что все может измениться.

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Подпись под фото Шанс на долгострой. В 2018 г. расходы на развитие будут сокращать, так что реконструкция МЦ «Романтика» может стать «незавершенкой»

Сергей Бондаренко, «Панорама» №48