Быдло в Сумах по-прежнему шалит (фото)

Неизвестные разбили действующий водопровод, прихватив задвижу.

Вечером 19 октября в диспетчерскую службу водоканала поступила заявка об утечке воды по улице Тополянской. Выезд бригады на место аварии обнаружил изувеченный водопроводный колодец, из которого выливалась вода. Выяснилось, что неизвестные существенно повредили действующий трубопровод диаметром 300 мм, пробив в нем немалую дыру, и похитили задвижку диаметром 200 мм.

«Было осуществлено переподключение и все жители были с водой. Однако мы расстроились этим фактом вандализма, совершенным сумчанами на сети, которой подается питьевая вода в дома», — отмечает главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф ТЫСИВСКИЙ — Жителям подтопленной улице обязательно поможем с работами по благоустройству. Сейчас подсчитываются убытки и готовится обращение в полицию», — сообщает пресс-служба предприятия.