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Быдло в Сумах и в праздники не успокоится (фотофакт)

Сегодня, 09:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Неизвестные срезали медь со скульптуры «Купальщица», которая расположена в городском парке им. И.Кожедуба на входе на студенческий пляж, — сообщает Данкор и выставил фото.

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