Буря в стакане

На минувшей неделе в Сумы впервые приехал президент Пётр Порошенко. Встречали его по-разному – кто с любопытством и желанием сделать селфи, а кто – с острым неприятием, вылившимся в целую информкампанию.

Последний раз Пётр ПОРОШЕНКО побывал в Сумах в мае 2014 г. ещё как кандидат в президенты. И вот 12 июля 2017 г. он впервые приехал в областной центр в качестве главы государства. Визит имел статус рабочего, т.е. весьма краткого во времени. Программа визита предусматривала участие Петра Порошенко только в торжественных мероприятиях, без долгих встреч и совещаний. Почему она была именно такой — непонятно. Сначала президент должен был дать старт работе нового завода по производству упаковки для детского питания, построенного компанией «Гуала Пак», потом открыть памятный знак — крест возле Воскресенского собора и, наконец, перерезать ленточку возле нового центра реабилитации воинов АТО в бывшем военном городке.

Своеобразный ажиотаж вокруг визита начался ещё за два дня до него — некоторые сумские СМИ писали о якобы показухе, с которой городские власти готовятся к приезду первого лица государства. Причём акцент негатива смещался с городских властей, которые постоянно демонстрируют неготовность содержать город в чистоте и порядке, на личность президента. На самом деле городские власти не очень и старались: разбитый вдрызг фрагмент тротуара в 10 метрах от креста, который должен был открывать президент, так и не заасфальтировали, хотя разметку на проспекте Курском, по которому должен был ехать глава государства, все-таки обновили.

В день визита внимание сумчан привлекли меры безопасности, предпринятые к визиту Государственной службой охраны: отключённые ещё с утра светофоры, перекрытое движение в центре, магнитные рамки, через которые пропускали сумчан, временный запрет парковки вдоль улицы Герасима Кондратьева и, наконец, проезд кортежа президента по ул. Соборной и Воскресенской. Были ли эти меры ГСО адекватными обстановке – неизвестно — чтобы оценить это, необходима информация, которая является закрытой. Можно сказать одно: несмотря на внешний мир вне Донбасса, в стране продолжается скрытая террористическая война. Стоит только вспомнить события последних нескольких месяцев — подрывы автомобилей с офицерами СБУ и разведки в Мариуполе и Киеве, убийство в столице бывшего депутата Госдумы Вороненкова и покушение на убийство добровольца Адама Осмаева.

А вот поистине неприятным фактом стали вялые действия полицейских, которые при отключённых светофорах и не пытались регулировать движение. Этот несомненный провал сумской полиции ещё ждёт своей оценки. Впрочем, ни одного ДТП, непосредственного связанного с этим, зафиксировано не было.

На открытие завода фирмы «Гуала Пак» президент опоздал ровно на час, напомнив этим своего предшественника Виктора ЮЩЕНКО. Очевидно, поэтому его участие в церемонии было максимально сокращено — визит в цех, запуск производства, краткая речь со сцены и прощание. Благодаря этому открытие памятника возле Воскресенского собора началось почти вовремя, не выбилось из графика и открытие центра реабилитации воинов АТО.

Во время визита президент произнёс три речи, содержание которых во многом перекликалось: благодаря Вооружённым силам мы выстояли, экономика понемногу оживает, за последние годы в Украине, несмотря на кризис, открыто 60 предприятий, наконец ратифицирована ассоциация с Евросоюзом и получен безвиз. Пётр Порошенко также пообещал работникам СНПО (бывший Фрунзе) отечественные заказы, а ветеранам АТО — создание министертва, которое будет решать их проблемы.

После окончания визита в социальные сети вылился поток недовольства сумчан, который немедленно был растиражирован СМИ, принадлежащим экс-регионалам. Поток негатива понятен — рейтинг президента низок, но для его обоснованной критики нужны аргументы, формулирование которых легко заменить недовольством по поводу отключённых светофоров или других неудобств — реальных или вымышленных. Но некоторые СМИ и сайты не погнушались распространением откровенных фейков. На первое место можно отдать историю о «скорой помощи», которую якобы на 30 минут задержал президентский кортеж. Как выяснилось вскоре, действительно «скорая», выполняя требования ПДД, пропустила кортеж, но задержалась на …30 секунд. Второе место по праву заняла «новость» о том, что возле собора из-за жары стало плохо нескольким людям. Из неё российские СМИ создали фейк о том, что «сумчане в ожидании Порошенко массово падали в обморок». На третьем… впрочем, на третье можно поставить что угодно, ибо негатива было вылито немало. Несмотря на сезон отпусков, политическая борьба продолжается, а информгрязь – её неотъемлемый инструмент

Врез: Президент сообщил, что Сумщина в 2017 г. уже получила 300 млн грн. от перевыполнения плана региональной таможней

Цитата Александр Марченко, первый заместитель главы ОГА: «Сумщина – приграничная область, поэтому инвестиции сюда практически не идут. Тем ценнее решение итальянских инвесторов построить здесь завод»

Сергей Бондаренко, «Панорама» №30