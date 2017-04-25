2 июня в ортопедическое отделение Белопольской ЦРБ доставлены два сотрудника местного района электросетей, которые получили травмы при ликвидации последствий непогоды. 34-летний мужчина упал с машины и получил тупую травму позвоночника. 48-летний мужчина получил тупую травму живота и позвоночника, а также ушиб правой руки, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Буря на Сумщине уложила в больницу двух электриков
Сегодня, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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