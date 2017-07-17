Бурная деятельность Верховной Рады перед каникулами

За прошедшую неделю депутаты приняли ряд важных законов — изменения в Государственный бюджет, пенсионную реформу в первом чтении, закон о Конституционном суде и норму о неприменении штрафов за несвоевременное представление налоговых накладных вследствие кибератаки. В то же время депутаты не назначили аудитора для НАБУ, а также не рассмотрели медицинскую и образовательную реформы

Последняя неделя перед каникулами сопровождалась блокированием трибуны, потасовкой в зале и протестами под стенами парламента.

Госбюджет подкорректировали

Рада приняла предложенные Кабмином изменения в бюджет-2017. Принятые во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в Государственный бюджет Украины на 2017 г. коснулись увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений, как сообщает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы и доходы Государственного бюджета Украины в 2017 г. увеличиваются на 26 млрд грн., в том числе по общему фонду — на 25 млрд грн. Предполагается установить доходы Госбюджета на уровне 757 млрд грн., расходы — 827,14 млрд грн., сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн. В частности, закон увеличивает расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на 30%, или на 14,1 млрд грн., — до 61,174 млрд грн., а расходы на оборону и безопасность государства — на 2,663 млрд грн. Кабинет министров Украины 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 млрд грн., полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы «Доступные лекарства», на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в Госбюджет. Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2017 г. ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 355,1 млрд грн.

В первом чтении

Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу в первом же чтении, как передает Интерфакс-Украина.

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 г. выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере. Пересмотрены условия назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 г. Изменятся также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 гг. индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных — участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью. Предполагается поручить Кабмину до 1 октября подготовить отдельный законопроект по осовремениванию пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы.

Конституционный суд

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины. В законопроекте усовершенствованы конкурсные принципы отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины, исключено положение о необходимости уплаты сбора за подачу конституционной жалобы субъектами, которые ее подают. Законопроектом определено, что расходы на финансовое обеспечение деятельности Суда определяются отдельной строкой в Государственном бюджете Украины. Предполагается, что должностной оклад судьи Конституционного суда будет установлен в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Штрафы за просрочку

Депутаты до начала каникул успели принять Закон «О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно неприменения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей плательщиков налогов)».

Законопроектом предлагается не применять штрафные санкции за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных, акцизных накладных и расчетов корректировки к ним, которые были составлены в период с 1 июня по 30 июня 2017 г., при условии регистрации таких накладных не позднее 31 июля 2017 г. Налоговые накладные, акцизные накладные и расчеты корректировки к ним, которые были составлены с 1 июня по 30 июня 2017 и зарегистрированы в ЕРНН не позднее 31 июля 2017 г., будут считаться своевременно зарегистрированными.

Наталия Гончарук, «Панорама» №30