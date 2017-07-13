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Будьте реалистами: гороскоп на 18 октября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Будьте реалистами: гороскоп на 18 октября

Не следует поддаваться иллюзиям и самообману. Многие события этого дня будут доказывать — правда, какой бы горькой она не казалась, значительно лучше, чем пребывание во власти пустых надежд и фантазий.
Овен:
Овны проведут этот день в очень расслабленной атмосфере. Вы откажетесь от всяких проявлений активности, так как захотите, чтобы день стал для вас мини-отпуском накануне предстоящей трудовой недели.
Телец:
Тельцы в этот день выслушают много советов относительно происходящего в своей личной жизни. Однако все рекомендации, полученные от родственников и друзей, вы забудете в тот самый миг, когда окажетесь наедине со своей давней зазнобой.
Близнецы:
Близнецам сегодня не удастся нормально выполнить даже самые банальные дела по хозяйству. После вчерашней вечеринки ваш энергетический потенциал будет очень невысок, а потому вам правильней всего посвятить этот день пассивному отдыху. Рак:
Ракам 18 октября следует особо внимательно отнестись к использованию лекарственных препаратов. Прежде, чем что-либо самовольно назначать себе или кому-то из родственников, удостоверьтесь, что вы применяете лекарство по назначению.
Лев:
Львы сегодня будут склонны к азарту и риску. Удача действительно окажется на вашей стороне, но вам не следует злоупотреблять её расположением (после первого выигрыша скажите себе «стоп» и покиньте игорное заведение).
Дева:
Девы проведут день в томительном ожидании какого-то важного события. После полудня вам позвонит человек, на встречу с которым вы очень рассчитывали, и сообщит, что сегодня он не имеет возможности посетить назначенное вами свидание.
Весы:
Весы сегодня будут просить о помощи совершенно незнакомого человека. Во время поездки с вашим транспортным средством случится неприятный инцидент, и, чтобы устранить его последствия, вы обратитесь за советом к водителю ближайшего автомобиля.
Гороскоп на 18 октября Скорпион:
Скорпионы 18 октября 2017 г без сожалений потратят довольно крупную сумму на обновление своего гардероба. Вы решите, что даже однообразный осенне-зимний сезон ещё не повод, чтобы отказаться от стильных вещей и ярких нарядов.
Стрелец:
Стрельцы сегодня посетят художественную выставку или картинную галерею. После встречи с шедеврами живописи вы вынесете следующий вердикт — искусство, конечно, достойно похвалы и уважения, но лично вам куда ближе более простые и банальные вещи.
Козерог:
Козероги сегодня будут с большим трудом находить общий язык с младшими родственниками. Вы откажетесь принимать, что ваш ребёнок настолько повзрослел, что позволяет себе в вашем присутствии использовать далеко не литературные выражения.
Водолей:
Водолеи сегодня примут участие в какой-то благотворительной акции. Вы без размышлений пожертвуете в пользу нуждающихся довольно крупную сумму, которая изначально предназначалась на совершенно другие, более эгоистичные цели.
Рыбы:
Рыбам сегодня не стоит допускать раздражительности в своём поведении. Если вы будете постоянно напоминать своей новой пассии о её многочисленных недостатках, ваш едва начавшийся роман уже этим вечером подойдёт к своему завершению.

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