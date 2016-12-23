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Проявите осторожность: гороскоп на 3 января

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Проявите осторожность: гороскоп на 3 января

3 января 2017 года должно быть спланировано заранее, не стоит в этот день полагаться на интуицию. Также звезды предлагают этот день провести вне дома, покататься на коньках, например, только будьте осторожны.

Овен:
Вы, Овны сегодня отлично справитесь с возросшим объемом работы. Возможно столкновение с интересным противником. Чтобы его обыграть в каком-то деле, вам потребуется оригинальные нестандартные идеи, а также возвращение к прошлым стратегиям.

Телец:
Телец сегодня стоит на перепутье между своими семейными обязанностями и карьерным ростом. Чтобы день не принес негативных последствий, необходимо аккуратно и дипломатично разрешать все споры и постараться сдерживать разгулявшиеся эмоции.

Близнецы:
Близнецам звезды советуют быть сегодня осторожными во всех сферах деятельности. Если вы хотите отстоять свои убеждения, необходимо быть корректным и вежливым. Если эмоции вас захлестнут, дело может кончиться физическим насилием, как с вашей стороны, так и со стороны противника.

Рак:
Основным вопросом на сегодня для Раков будет финансовый. Вам придется отстаивать свое мнение по поводу распоряжения собственными деньгами. Авторитетные друзья будут критиковать вас за необдуманные траты. Стоит прислушаться к объективной критике.

Лев:
Лев сегодня способен проявить не самые благородные чувства — месть, зависть. Вам захочется поквитаться за прошлые обиды, однако звезды советуют направить эту энергию в положительное русло, поскольку успеха в мести вы все равно не добьетесь.

Дева:
Дева сегодня будет весьма чувствительна к окружающей обстановке. Однако звезды советует приберечь выражение эмоций для более подходящих случаев — например, при встрече с любимым. Нет никаких оснований, чтобы изливать все свои переживания сослуживцам.

Весы:
Для Весов день будет полон радостных событий, связанных в основном с теми сферами деятельности, где присутствует азарт. Если по натуре вы спокойный человек, то вам радость принесет следить за состязаниями, авантюрными мероприятиями семьи или друзей.

Скорпион:
Сегодня Скорпионам придется отстаивать уже завоеванные позиции. В борьбе за место под солнцем, используйте весь свой потенциал, будьте изобретательны. Возможно, вам даже придется использовать иллюзорные методы воздействия на людей и психологию.

Стрелец:
Весьма удачный день для Стрельцов. Все ваши цели будут достигнуты с легкостью. Однако звезды предупреждает, не стоит начинать сегодня новое дело, лучше сконцентрироваться на поддержании уже завоеванных позиций.

Козерог:
Козерог будет способен сегодня полностью управлять своей жизнью. Если вы уверены в себе и в своих силах, вам будет по плечу любое рискованное мероприятие, если же нет, лучше отказаться, какие бы несметные богатства вам не сулило это дело.

Водолей:
Сегодня Водолею противостоит умный и находчивый противник. Если вы будете намертво стоять на своей теории, он разобьёт ее в пух и прах по объективным причинам. Чтобы достигнуть равновесия вам придется уступить, пойти на компромисс.

Рыбы:
Сегодня Рыбы будут активно трудиться, помогая кому-то, однако стоит быть внимательным, поскольку есть вероятность, что вас ввели в заблуждение. Также звезды не советуют осуществлять медицинские операции, увлекаться алкоголем и таблетками.

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