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Будьте бдительны: сумчан предупреждают о новогодних кражах

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Будьте бдительны: сумчан предупреждают о новогодних кражах

Как показывает практика, излюбленным «сезоном» для квартирных воров является лето – период отпусков и долгих путешествий. Хотя и зимой, особенно в период новогодне-рождественских праздников, квартирные кражи случаются не так уж редко. Обычно, прежде чем отправляться «на дело», квартирный вор сначала выбирает объект, отдавая предпочтение квартирам и домам с определенными признаками достатка.
Как свидетельствует полицейская статистика, злоумышленники пользуются различными способами незаконного проникновения в жилище. Чаще всего подбирают ключи, отжимают рамы окон или разбивают стекла, реже — взламывают замки или повреждают дверь. Правоохранители подают несколько советов, как не стать жертвой такого преступления.
Начальник Глуховского отдела полиции Леонид Бибик отмечает: «Чтобы уберечь свою квартиру от «незваных гостей», никогда не помешает пара лишних замков с высоким уровнем сложности, двери обязательно должны открываться наружу, а не внутрь — так их сложнее взломать. Незаменимые и решетки на окнах, особенно если вы живете на первом этаже. Однако, самым надежным средством защиты жилья была и остается установка охранной сигнализации. Но, к сожалению, большинство граждан все еще убеждены, что охранная сигнализация для квартиры – это роскошь, и не спешат вкладывать деньги в свою безопасность и безопасность своего имущества».
Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными, закрывать двери и окна, не хранить ценности в одном месте, предупреждать детей, чтобы не хвастались перед друзьями достатком своей семьи или дорогими подарками. Если возникает необходимость продолжительной поездки, можно попросить надежных соседей присматривать за квартирой и забирать из ящика почту. В том же случае, если в подъезде или возле дома будут замечены подозрительные люди – следует немедленно сообщить об этом в полицию на бесплатный номер «горячей» круглосуточной линии «102», — сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

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