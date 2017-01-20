Будьте бдительны: гороскоп на 7 апреля

Необходимо внимательно подходить к мелочам, а также досконально изучать всё, что не лежит на поверхности. Сегодня много моральных сил способны отнять непредвиденные помехи и недоразумения, возникшие по вине собственной неосторожности.

Овен:

Овнам сегодня очень навредит отсутствие на работе нужного человека. Узнав, что болен коллега, вместе с которым вы готовили проект или доклад, вы потеряете уверенность в себе и способность мыслить логично.

Телец:

Тельцам сегодня не стоит забывать элементарные правила осторожности в процессе общения с незнакомцами. Сделайте всё, чтобы разговор с вашим случайным собеседником вращался только вокруг общих тем и не переходил на личности.

Близнецы:

Близнецам необходимо любым путём прояснить обстановку, сложившуюся в сфере своих личных привязанностей. Если вы не знаете, как выяснить важный вопрос самостоятельно, обратитесь за помощью к человеку, которому полностью доверяете.

Рак:

У Раков обострятся внутренние проблемы и комплексы. Если у вас нет возможности провести этот день наедине с собой, постарайтесь хотя бы на пару часов скрыться от посторонних и навести порядок в собственных мыслях.

Лев:

Этот день у Львов пройдёт по строгому расписанию. Сегодня вы не сможете проявить абсолютно никаких инициатив, так как необходимость быть в назначенный час в условленном месте не оставит вам возможность что-либо менять и экспериментировать.

Дева:

Девы в этот день сильно утомятся от многочисленных контактов и целой вереницы знакомств. Вечером постарайтесь систематизировать полученную информацию и определитесь, с кем из этих людей вы хотите встретиться снова.

Весы:

Осторожное и расчётливое поведение сегодня избавит Весов от массы проблем. Вам удастся безошибочно определить, кто из ваших коллег заслуживает полного доверия, а кого из своих сослуживцев вы никак не можете считать своими единомышленниками.

Скорпион:

Скорпионам не захочется тратить время и силы на общение с недалёкими людьми. Ваш отказ от диалога сильно обидит соседа, но зато впредь он не станет предпринимать попытки вступить с вами в контакт.

Стрелец:

Стрельцам в этот день предстоит участие в каком-то формальном мероприятии. Отправляясь на важную встречу, ещё раз проанализируйте свой внешний вид (слишком откровенный или вызывающий наряд для этого случая однозначно не подходит).

Козерог:

Козероги сегодня будут одержимы своей работой и не выполнят обещание, данное кому-то из близких членов семьи. Будьте готовы, что вечером вместо тёплых приветствий и вкусного ужина вас ждёт громкий конфликт.

Водолей:

Водолеи на сегодняшний день застрахованы от любого рода стрессов и неожиданностей. Когда вечером вы отправитесь на покой, вас будет преследовать приятное чувство — всё идёт строго по плану, и в этом есть большая доля ваших личных заслуг.

Рыбы:

Рыбам сегодня не стоит предпринимать активных шагов к сближению с какой-то конкретной особой. Пока обстоятельства работают против вас, вам остаётся только ждать и надеяться, что в ближайшие дни ситуация чудесным образом прояснится.