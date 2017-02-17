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Бриллиантовая нога в Сумах

Вчера, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Бриллиантовая нога в Сумах

Травмироваться на нечищеных тротуарах может каждый

Нечищеные дороги и скользкая плитка не выбирают своих жертв — травмироваться может каждый, независимо от возраста, пола и социального положения. Увы, нынешней зимой из-за отвратительной работы коммунальных служб и плохих погодных условий очень многие сумчане получили травмы. Не избежали этой печальной участи и женщины-чиновницы. Первой пострадала бывший заместитель главы Сумского облсовета — Лилия Рычкина, а через несколько дней ее «поддержала» и начальник департамента горсовета Антонина Кохан — обе они оказались в гипсе. Правда, они отнеслись к этому с юмором (насколько это возможно в данной ситуации) — выложили фото своих загипсованных ног в ФБ и сопроводили их ироническими комментариями. Шутки шутками, но количество пострадавших этой зимой в Сумах на скользких дорогах достигло уже немыслимой цифры. А «Панорама» желает всем пострадавшим скорейшого выздоровления и возвращения в строй.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №8

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