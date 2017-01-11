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07.03 Вторник

Браво, сумчане! Гастроли щепкинцев

Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

На сцене Киевского академического театра на Липках состоялись гастроли Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина
Щепкинцы представили киевлянам лучшие спектакли сезона — трагикомедию «Хто винен?» по пьесе И. Карпенко-Карого «Безталанна» (режиссер-постановщик — Антон Меженину) и сказку «Щелкунчик» по произведению Э. Гофмана (режиссер-постановщик — Роман Козак ), которыми покорили столицу — собрав три аншлага.
Киев очень тепло и по-отечески встретил сумчан. После завершения спектаклей актеров Сумского театра им. М.С.Щепкина щедро приветствовали громкими овациями, цветами и благодарными криками «Браво», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Как сообщает «Урядовый курьер«, по словам председателя Национального союза театральных деятелей Богдана Струтинского, щепкинцы продемонстрировали высокую сценическое мастерство, предложив интересные и необычные идеи и замыслы. В целом же, по его убеждению, сумчане среди лидеров сценического искусства в Украине, форпост национальной культуры и духовности. К слову, последний раз в Киеве щепкинци выступали в 1984 году, когда привезли спектакль «Вожак» Захария Станку. Вскоре слобожанские мастера сцены отправляются на гастроли во Львов и Полтаву.

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