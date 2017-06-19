Панорама / сумы / новости / события / комментарии
01.09 Пятница

Братья меньшие: в Сумах посчитали бездомных

Сегодня, 10:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Братья меньшие: в Сумах посчитали бездомных

В Сумах насчитали 1665 бездомных животных и зафиксировали, что процент стерилизованных животных — 7,5%. Многие горожане выпускают питомцев на самовыгул, — сообщает Сумское общество защиты животных.
В конце августа представители ОО «Международные системы регистрации» animal-id.info совместно с ОО «Сумское общество защиты животных», сотрудниками коммунального предприятия «Центр ухода за животными» и командой волонтеров провели подсчет бездомных собак в г. Сумы.
Результаты подсчета показывают — 1665 бездомных собак в г.Сумы.
Из них 37,8% самцов , 40,9% самок, 21,3% неизвестного пола.
86,5% взрослых и 13,5% щенков. Данный подсчет показал — 14,1% потенциально хозяйских животных. Высокий показатель,указывает на то,что в городе не малая доля хозяев,выпускающих своих животных на самовыгул. Такие собаки способствуют росту популяции бездомных животных, если они не стерилизованы.
Процент стерилизованных животных — 7,5%. Чтобы эффективно влиять на уменьшение прироста популяции, необходимо стерилизовать минимум 70% от общего количества.
Более детальную статистику можно посмотреть на сайте animal.id-info ,Сумы уже внесены на общую карту Украины.
Подсчет проводился с использованием международно признанного метода, который был разработан Всемирным обществом защиты животных (WAP )и одобрен Международной Коалицией Обращения с Животными-Компаньонами ( ICAM Coalition ) с помощью мобильного приложения, разработанного командой animal — id .info .Данные про всех зарегистрированных животных сохраняются на облачных сервисах компании Microsoft и надежно защищены.
По окончанию подсчета, система автоматически генерирует и выводит общие результаты на карте страницы подсчета.

Напечатать Письмо автору Просмотров 38 Комментариев 0

читайте также
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото) 22 фото
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото)
19.06.2017, 07:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 19.06.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 302 Комментариев 0
Неубиваемая Чешка в Сумах 3 фото
Неубиваемая Чешка в Сумах
16.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 448 Комментариев 2
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото) 3 фото
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото)
15.06.2017, 13:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2017, 13:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 431 Комментариев 0
Скандальная стройка в Сумах (фото) 9 фото
Скандальная стройка в Сумах (фото)
14.06.2017, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 300 Комментариев 0
Реконструкция на Центральном рынке Сум (фото) 5 фото
Реконструкция на Центральном рынке Сум (фото)
14.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 900 Комментариев 0
Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео) 12 фото
Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео)
14.06.2017, 07:21 Новость
Панорама Панорама 14.06.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 5 052 Комментариев 0
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
13.06.2017, 14:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 13.06.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 549 Комментариев 0
Партийного босса просят «надавить» на мэра Сум (фото) 8 фото
Партийного босса просят «надавить» на мэра Сум (фото)
12.06.2017, 14:55 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 14:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 809 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 291 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 137 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 394 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
Вчера, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
Вчера, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
Вчера, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII