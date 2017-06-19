Братья меньшие: в Сумах посчитали бездомных

В Сумах насчитали 1665 бездомных животных и зафиксировали, что процент стерилизованных животных — 7,5%. Многие горожане выпускают питомцев на самовыгул, — сообщает Сумское общество защиты животных.

В конце августа представители ОО «Международные системы регистрации» animal-id.info совместно с ОО «Сумское общество защиты животных», сотрудниками коммунального предприятия «Центр ухода за животными» и командой волонтеров провели подсчет бездомных собак в г. Сумы.

Результаты подсчета показывают — 1665 бездомных собак в г.Сумы.

Из них 37,8% самцов , 40,9% самок, 21,3% неизвестного пола.

86,5% взрослых и 13,5% щенков. Данный подсчет показал — 14,1% потенциально хозяйских животных. Высокий показатель,указывает на то,что в городе не малая доля хозяев,выпускающих своих животных на самовыгул. Такие собаки способствуют росту популяции бездомных животных, если они не стерилизованы.

Процент стерилизованных животных — 7,5%. Чтобы эффективно влиять на уменьшение прироста популяции, необходимо стерилизовать минимум 70% от общего количества.

Более детальную статистику можно посмотреть на сайте animal.id-info ,Сумы уже внесены на общую карту Украины.

Подсчет проводился с использованием международно признанного метода, который был разработан Всемирным обществом защиты животных (WAP )и одобрен Международной Коалицией Обращения с Животными-Компаньонами ( ICAM Coalition ) с помощью мобильного приложения, разработанного командой animal — id .info .Данные про всех зарегистрированных животных сохраняются на облачных сервисах компании Microsoft и надежно защищены.

По окончанию подсчета, система автоматически генерирует и выводит общие результаты на карте страницы подсчета.