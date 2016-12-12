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Сегодня, 13:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Брак за сутки: Сумы в теме

Действие пилотного проекта по регистрации брака в течение 24 часов расширено еще на 6 городов: Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь и Чернигов. Проект уже реализуется в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове, — сообщает Юрлига.
С момента внедрения услуги упрощенной процедуры государственной регистрации брака ею воспользовалось 3574 пары, что свидетельствует о немалой популярности среди украинцев.
Расширение территории реализации пилотного проекта предусмотрено распоряжением Кабмина от 11 января 2017 года № 10-р.

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