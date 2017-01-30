С первого апреля бойцам, которые служат в зоне АТО, повысят доплаты к основной зарплате, — сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Петр Порошенко.
Теперь бойцы, которые служат на линии соприкосновения, будут получать 7,5 тысяч гривен к зарплате (против 6000 ранее). А военным на второй линии обороны будут платить +3,5 тысячи гривен (против 2400 ранее).
Вот как будут выглядеть с 1 апреля суммарные зарплаты военных, которые несут службу в зоне АТО:
Бойцам АТО повысили доплаты (инфографика)
С первого апреля бойцам, которые служат в зоне АТО, повысят доплаты к основной зарплате, — сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Петр Порошенко.
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