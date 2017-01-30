Бойцам АТО повысили доплаты (инфографика)

С первого апреля бойцам, которые служат в зоне АТО, повысят доплаты к основной зарплате, — сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Петр Порошенко.

Теперь бойцы, которые служат на линии соприкосновения, будут получать 7,5 тысяч гривен к зарплате (против 6000 ранее). А военным на второй линии обороны будут платить +3,5 тысячи гривен (против 2400 ранее).

Вот как будут выглядеть с 1 апреля суммарные зарплаты военных, которые несут службу в зоне АТО: