Бомба под Сумами

На окраине Сум под открытым небом лежат никому не нужные 20 тонн сильнейшего яда

Слухи о выбросе на «Сумыхимпроме» 24 июля днем циркулировали по городу с завидной быстротой, хотя из-за войны и экономических проблем многие сумчане подзабыли о проблемах экологии. Впрочем, если сказать честно, некоторые о них вообще никогда не думали, вываливая строительный мусор и ртутьсодержащие лампы в лесопосадках и захламляя использованным пластиком берега рек. Но это детский лепет на полянке по сравнению с той ядовитой «бомбой», которая находится на окраине Сум. Там уже много лет лежит около 21 тонны ядов, а городские власти вместо ликвидации опасной свалки ведут вялую переписку с природоохранными структурами под девизом «я не я и лошадь не моя».

Забытая «бомба»

«Это настоящая, несомненная бомба, заложенная под здоровье сумчан, которая вредит всем уже сейчас, но еще больше вреда принесет, если не принять решительные меры», — говорит общественный активист-эколог, руководитель областного независимого экологического объединения «Зеленая Сумщина» Михаил АНДРОСОВ, морщась от едкого запаха. Запах действительно неприятный и, кажется, стоит в атмосфере. Он исходит от груды строительного мусора, едва просматривающегося из-за зарослей бурьяна. Неподалеку валяются остатки ржавой бочки – это все, что осталось от склада просроченных пестицидов, в котором хранилось ни много ни мало – почти 22 тонны сильнейших ядов. Теперь то, что от них осталось, погребено под строительным мусором и делает свое черное дело. Вокруг бывшего склада неизвестные мерзавцы создали стихийную свалку – сюда свозят строительный мусор и растительные отходы, прикрываясь лесопосадкой. Неподалеку гудит автомашинами Белопольское шоссе, а до соседних домов окраины Сум не больше 700 метров. Вокруг стихийной свалки раскинулись поля, засаженные подсолнечником и другими сельскохозяйственными культурами. Полное безлюдье нарушают лишь бомжи, которые приходят сюда поискать металл, который можно сдать как металлом… При незнании ядовитую бомбу, скрытую под мусором, можно не заметить, что в последние годы городские власти успешно и делают.

Как избавиться от склада

В советские времена колхозы и совхозы активно использовали различные пестициды и гербициды, благо поставлялись они регулярно и обходились в копейки. Этой отравы было настолько много, что во многих хозяйствах ее не успевали использовать. После распада СССР на складах многих колхозов скопилось огромное количество этих просроченных ядохимикатов. На Сумщине их количество в середине 2000-х годов примерно равнялось 2,5 тыс. тонн – и это только тех, которые удалось обнаружить и затарить. Многие из них просто были брошены или закопаны в лесопосадках и отравили все вокруг. Судьба просроченных ядохимикатов совхоза «Тепличный», хорошо известного сумчанам старших поколений, казалось, была более благоприятной – они находились на складе на окраине города. Да-да, именно том, развалины которого мы описывали. В 2003 году уже КСП «Тепличное» постановлением Хозяйственного суда Сумской области было ликвидировано как юридическое лицо. Ликвидатор при проведении ликвидационной процедуры склад, который принадлежал КСП, в опись имущества не включил, и никто не обратил на это внимание. Таким образом, склад остался бесхозным и без охраны. Минуло пять лет, когда силами активистов снова удалось обратить на него внимание. За это время неизвестные попробовали частично разобрать стены склада на кирпич, но он все еще оставался более-менее целым, по крайней мере, крыша, которая защищала ядохимикаты от осадков

Перезатарить и забыть

В середине декабря 2009 г. от имени горсовета Сум за подписью тогдашего мэра Геннадия МИНАЕВА был заключен договор между городскими властями, государственным управлением охраны окружающей природной среды и предприятием ООО «Спецзащита» на проведение инвентаризации, перезатаривания и складирования ядохимикатов. Работы проводились за счет областного фонда защиты окружающей природной среды и обошлись ему в почти 64 тыс. грн. Уже через 5 дней был составлен акт выполненных работ, в котором констатировалась стоимость услуг и объем перезатаренных сыпучих и жидких ядохимикатов, а также остатки их упаковки общим весом 21,6 т. Как ни странно, перезатаривали ядохимикаты в… тот же полуразрушенный склад. Почему это не смутило ни управление, ни горсовет, остается загадкой. По словам Михаила Андросова, в соответствии с действующим на тот момент законодательством, собственником этих отходов стала территориальная громада Сум. От ее имени горсовет должен был следить за безопасностью склада, но на самом деле ничего подобного, по утверждению активистов, не было. Склад оставался бесхозным, и его неоднократно пытались снова разобрать на стройматериалы. В 2013 году эта попытки неизвестными были поставлены на «профессиональную основу» — некая бригада разобрала склад в течение нескольких дней, погрузила кирпич и плиты в грузовики и была такова. Кстати, тот, кому достались по дешевке эти «б/у» стройматериалы, будет сильно жалеть до тех пор, пока построенные из него строения будут стоять. Вред пестицидов огромен, но об этом ниже. С тех пор практически ничего не изменилось – вернее, изменилось в худшую сторону. Большинство металлических бочек, в которые в 2009 г. перезатаривались жидкие ядохимикаты, неизвестными сданы на металлолом, а их содержимое оказалось в земле. За событиями революции и войны о складе забыли все, кроме активистов-природоохранителей.

И лошадь не моя…

Казалось бы, Сумской горсовет, как и в 2009 г., должен был озаботиться судьбой ядохимикатов, тем более что непосредственная угроза от брошенного склада исходит именно жителям Сум. До ближайшего села Степановка отсюда несколько километров, а до городских домов – не болеу 700 м. Однако теперь в Сумском горсовете утверждают, что склад оказался… за городской чертой, а значит, законных оснований для заботы о его судьбе нет. «Исполнительные органы Сумского городского совета неоднократно информировали Государственную экологическую инспекцию в Сумской области, департамент экологии, топливно-энергетического комплекса Сумской областной государственной администрации о ситуации, сложившейся невозможности осуществления мероприятий по инвентаризации, перезатариванию, утилизации пестицидов за счет бюджета города Сумы, учитывая отсутствие юридических оснований (земельный участок, где находятся пестициды, расположен за пределами населенного пункта города Сумы, категория земель — сельскохозяйственного назначения (пашня), форма собственности — государственная, объект недвижимого имущества не относится к коммунальной собственности территориальной общины города Сумы).

С 01.01.2013 г. земли государственной и коммунальной собственности разграничены. Частью 2 ст. 83 Земельного кодекса Украины определено, что в коммунальной собственности находятся все земли в пределах населенных пунктов, кроме земельных участков частной и государственной собственности; земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности независимо от места их расположения. Земельный участок находится за пределами города Сумы. В соответствии с пунктом 4 статьи 122 Земельного кодекса Украины органы местного самоуправления не имеют полномочий распоряжаться землями за пределами населенных пунктов», — сказано в пространном комментарии, который мы получили от пресс-службы горсовета.

Руководитель Госэкоинспекции в Сумской области Геннадий БАЗАРОВ говорит, что полномочий решать судьбу отравленной бомбы, в которую превратился бывший склад, у них нет, а горсовет от решения проблемы уклоняется. Не могут решить проблему и на уровене департамента экологии и природных ресурсов ОГА — по словам Михаила Андросова, еще в декабре 2016 г. по проблеме склада там провели совещание, но дело не сдвинулось с мертвой точки до сих пор. В общем, получается заколдованный ядовитый треугольник, выйти из которого не получается уже много лет. Практически рядом с местом свалки ядохимикатов находиться Косовщинское водохранилище, неподалеку один из городских водозаборов – а ведь ядохимикаты имеют свойство просачиваться вместе с водой в грунтовые воды. В общем, бомбу нужно немедленно обезвреживать, иначе рано или поздно она взорвется, и плохо от этого будет прежде всего сумчанам

Врез на первую :

Природоохранная система не работает — обезвредить ядохимикаты уже много лет некому

Комментарии:

Михаил АНДРОСОВ, руководитель Сумского областного независимого экологического объединения «Зеленая Сумщина»: «В соответствии с Законом «Об отходах» и Постановлением Кабмина №1217 должностные лица горсовета еще с 2009 г.должны были проводить мониторинг места хранения ядохимикатов и информировать население об опасности, которую они представляют. Но тогда на самом деле никто ничего не делал, поэтому склад и разобрали на стройматериалы. Это безразличие прявляется и теперь -ядохимикаты лежат под открытым небом, они давно проникли в подземные воды. Меня возмущает безразличие городских чиновников — они кивают на то, что это не их территория. Но проблема есть, она касается прежде всего сумчан — было бы желание ее решать, хотя бы совместно с другими службами. Но такого желания мы не видим. Мы неоднократно обращались и к областной власти, но дело с мертвой точки не сдвинулось».

Геннадий БАЗАРОВ, начальник Госэкоинспекции в Сумской области: «В 2016 г. мы провели проверку, рассчитали, какой вред могут нанести эти ядохимикаты, направили соответствующие материалы в прокуратуру, полицию, горсовет и облгосадминистрацию. В горсовете всячески уклоняются от решения этой проблемы — дескать, это земли Сумского района. Это не совсем так — граница района проходит по лесопосадке, а остатки склада к ней прилегают. Мы не раз вели переписку с горсоветом о том, что пока необходимо взять это место под охрану, а средства могут быть выделены из областного природоохранного бюджета. Хотя в городе есть свои средства на это. Но и на эту инициативу в горсовете не откликнулись. Я не раз задавал городским властям вопрос: вам не больно за своих людей? Данные отходы являются отходами первого класса опасности, поэтому непосредственно влияют на здоровье людей. Представляют ли они опасность для городского водозабора – сказать сложно, этот вопрос нужно исследовать. Но лучше, если бы их там не было».

Сергей ШЕВЧЕНКО, доцент кафедры прикладной экологии Сумского государственного университета: «Это преступление перед сумчанами –допускать такое! Те, кто ответственен за это, должны понести наказание. Ядохимикаты с этого склада могут как проникать в подземные воды, так и, разлагаясь, испаряться в атмосферу. Они наиболее опасны как мутагены, которые способствуют мутациям. Попадая на кожу, они могут вызывать меланомы, вплоть до рака кожи. Растения, которые растут рядом, аккумулируют их в себе. Рядом находятся поля, так что через подсолнечник, который растет рядом, ядохимикаты вполне могут попасть в подсолнечное масло. Они долго и незаметно накапливаются в организме — потом вдруг появляются тяжелые болезни, спектр которых велик – от гастрита до рака».

Подпись под фото

На первую

Преступление без наказания. Сам факт бесхозности такого количества ядовитейших химикатов — это прямое нарушение закона, но благодаря бюрократической круговерти ни искать крайнего, ни что-либо предпринимать чиновники не хотят

На вторую

Превращение в свалку. Кроме пестицидов в районе склада благодаря неизвестным постепенно образовалась стихийная свалка, в которой накапливаются и другие отходы, за безопасность которых никто не поручится

Врез на вторую

Остатки склада представляют непосредственную угрозу тем сумчанам, которые живут неподалеку

Сергей Бондаренко , «Панорама» №31