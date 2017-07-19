Большой гандбол возвращается в Сумы

Женская сборная Украины по гандболу начинает второй квалификационный турнир к чемпионату Европы-2018. Он начнется для нашей сборной матчем на выезде против команды Норвегии. А 1 октября украинки будут принимать сборную Хорватии. Сейчас утрясаются последние организационные моменты для того, чтобы провести этот поединок в Сумах.

А тем временем стали известны и соперники мужской сборной Украины на групповом этапе к чемпионату мира-2019, который пройдет в январе 2019 г. в Дании и Германии. Соперниками украинцев стали сборные Румынии, Италии и Фарерских островов. Матчи группового этапа начнутся в октябре. Скорее всего, и мужская сборная свои отборочные поединки будет проводить в Сумах. Напомню, что пока наши сборные в Сумах не проиграли ни одного матча — на их счету две победы и две ничьи.