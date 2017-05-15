Больше зелени: новый сквер в Сумах (фото)

В центре Сум идут работы по обустройству сквера на участке напротив универмага «Киев». Здесь разобьют дорожки, уложат плитку, сделают озеленение и благоустройство. Работы планируют закончить до 31 августа. Стоимость работ – 1,234 млн грн. Работы выполняет ООО «Респект строй», выигравшее тендер.

«Вот такой замечательный «Сквер счастья» сейчас строится в центре города возле Макдональдса. Думаю, что этот сквер в корне изменит визуальное восприятие центральной части города, особенно учитывая, что предварительно там были демонтированы МАФы», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и выложил фото. Его пост комментируют горожане, желающие чтобы здесь появилось больше зеленых насаждений.