Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.06 Четверг

Больше зелени: новый сквер в Сумах (фото)

Сегодня, 09:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

В центре Сум идут работы по обустройству сквера на участке напротив универмага «Киев». Здесь разобьют дорожки, уложат плитку, сделают озеленение и благоустройство. Работы планируют закончить до 31 августа. Стоимость работ – 1,234 млн грн. Работы выполняет ООО «Респект строй», выигравшее тендер.
«Вот такой замечательный «Сквер счастья» сейчас строится в центре города возле Макдональдса. Думаю, что этот сквер в корне изменит визуальное восприятие центральной части города, особенно учитывая, что предварительно там были демонтированы МАФы», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и выложил фото. Его пост комментируют горожане, желающие чтобы здесь появилось больше зеленых насаждений.

Напечатать Письмо автору Просмотров 133 Комментариев 0

читайте также
Сумы «отсурмили» (фоторепортаж) 15 фото
Сумы «отсурмили» (фоторепортаж)
Сегодня, 07:28 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Сегодня, 07:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 205 Комментариев 0
Мэра Сум приглашают проехаться в маршрутке в час пик
Мэра Сум приглашают проехаться в маршрутке в час пик
15.05.2017, 11:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.05.2017, 11:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 548 Комментариев 0
Время убирать камни в Сумах
Время убирать камни в Сумах
13.05.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 13.05.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 294 Комментариев 0
В Сумах будет парк для людей (фото)
В Сумах будет парк для людей (фото)
13.05.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 582 Комментариев 0
Сумская общественность не хочет хоронить «Музейный Квартал»
Сумская общественность не хочет хоронить «Музейный Квартал»
12.04.2017, 11:20 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 12.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 299 Комментариев 0
Сумской Автомайдан поддержал блокаду Донбасса (фото) 5 фото
Сумской Автомайдан поддержал блокаду Донбасса (фото)
14.03.2017, 13:09 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 14.03.2017, 13:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 447 Комментариев 0
Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео) 4 фото
Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео)
24.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 24.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 460 Комментариев 1
В Сумах задержан устроивший перестрелку грабитель
В Сумах задержан устроивший перестрелку грабитель
23.02.2017, 08:59 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.02.2017, 08:59 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 477 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Рулонные шторы — новая классика оконного декора
23.06.2017, 13:06
admin adminych admin adminych 23.06.2017, 13:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 984 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
Сергей Федоров к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Анна Янчук, вы наверное относитесь к тем САДОМАЗОХИСТАМ что проголосовали за нынешних МАРОДЁРОВ у власти раз занимаетесь самоуспокоением от роста ...
24.06.2017, 00:00
Анна Янчук к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...
23.06.2017, 10:03
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII