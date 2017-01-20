Больше позитива: гороскоп на 5 апреля

Малоприятная атмосфера этого дня спровоцирует много проблем (от потери веры в себя до страшного раздражения поступками окружающих). Чтобы пережить день с минимальным уроном для своего эмоционального здоровья, сегодня следует отказаться от всего, что гнетёт и тревожит.

Овен:

Будут чувствовать за версту фальшь и неискренность в поведении окружающих. Человек, который сегодня предпримет попытки вас обмануть, окажется в очень неловкой ситуации.

Телец:

Тельцам в этот день следует избегать однотипности в своём поведении. Романтические ухаживания, которые вы использовали в своих прошлых любовных отношениях, не принесут желаемый результат в общении с вашей новой пассией.

Близнецы:

Близнецов больше всего в этот день будет раздражать отсутствие каких-либо ярких событий. Больше того, ваши попытки создать хоть какое-то движение вокруг себя принесут эффект, прямо противоположный желаемому.

Рак:

В окружении Раков в этот день появится какая-то высокопоставленная особа. В процессе знакомства с новым соседом воздержитесь от панибратства (подобное поведение с человеком, имеющим большой общественный авторитет, попросту не уместно).

Лев:

Львы в этот день получат много приятных эмоций от общения со случайным собеседником. Не пытайтесь узнать, кем в действительности является ваш новый виртуальный друг, ведь куда важней, что этот человек приносит вам море радости и волны позитива.

Дева:

Лучше наотрез отказаться от любого рода поездок. Неприятности, которые сегодня вас поджидают в пути, могут не только причинить вам много хлопот, но и на долгое время лишат вас эмоционального равновесия.

Весы:

Весы сегодня проявят неоправданно высокий интерес к жизни кого-то из близких. Не забывайте, что в попытках выяснить наверняка, что именно стоит за поступками ваших друзей, вы рискуете перейти за рамки приличия.

Скорпион:

Скорпионам сегодня рекомендуется избрать максимально деликатный подход в общении со старшими родственниками. Людям, которые выросли в отсутствие высоких технологий, будет очень сложно понять, чем вы можете заниматься весь день за компьютером.

Стрелец:

Стрельцам сегодня предстоит оказаться в вынужденном одиночестве. Вас не устроит сценарий этого воскресенья, предложенный кем-то из родных, а потому вы останетесь дома, пока члены вашей семьи отправятся на очередное нудное культурное мероприятие.

Козерог:

Поступки Козерогов в этот день наткнутся на жёсткую критику со стороны окружающих. В среде воспитанных людей действительно не принято откровенно демонстрировать свой интерес к человеку, состоящему в браке или в продолжительных отношениях.

Водолей:

Водолеям сегодня лучше сразу отказаться от идей, связанных с перестановкой или ремонтом. Всё, что вы начнёте сегодня, вряд ли окажется доведено до логического конца, так как ваш рабочий настрой к вечеру без следа испарится.

Рыбы:

Рыбам не следует сегодня начинать откровенный разговор со своей второй половинкой. Ваши претензии, обиды и упрёки не найдут живой отклик в её душе, так как ваша зазноба будет целиком и полностью сконцентрирована на своих служебных проблемах.