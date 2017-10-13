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13.11 Понедельник

Больше объективности: гороскоп на 13 ноября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Больше объективности: гороскоп на 13 ноября

Многие вещи будут казаться не тем, чем являются на самом деле. Чтобы не стать жертвой иллюзий и самообмана, сегодня следует снять «розовые очки» и постараться максимально объективно оценивать окружающую реальность.
Овен:
Овны посвятят этот день анализу своих прошлых успехов и промахов. За этим занятием вы проведёте много часов, но в итоге решите, что вы вполне счастливый и самодостаточный человек, который имеет полное право гордиться своими достоинствами.
Телец:
Тельцы откажут в помощи кому-то из сослуживцев. Причиной, которая заставит вас сказать категоричное «нет» этому человеку, станет желание наказать лентяя и бездельника за его легкомысленное отношение к работе.
Близнецы:
Близнецы сегодня будут слишком критично относиться к своей наружности. По совершенно нелепым причинам вы будете искать недостатки даже в тех аспектах своей внешности и фигуры, которые всегда являлись вашим главным достоинством.
Рак:
Раки сегодня нагрубят своему вышестоящему руководству. После этого инцидента вы попытаетесь загладить вину, но ваш суровый босс будет непреклонен в своём решении — сотрудник, позволивший себе подобное поведение, премию не получит.
Лев:
Львы сегодня будут активно использовать свои ораторские способности. В ходе презентации вашего нового проекта именно оригинальная подача и ваш артистизм помогут вам получить массу восторженных отзывов об итогах проделанной работы.
Дева:
Девы сегодня будут искать и находить всё новые и новые поводы для недовольства. Раздражающим фактором для вас станет сломанный кулер, заболевший напарник и даже ваш босс, который позволит себе появиться на работе в нелепом наряде.
Весы:
Весы решат перейти в режим строжайшей экономии. Чтобы купить предмет, о котором вы так страстно мечтаете, вы откажетесь от всех необязательных трат и развлечений (в том числе от посещения караоке и любимого ресторана).
Скорпион:
Скорпионы сегодня увидятся со своей бывшей второй половинкой. Однако небольшое свидание, которое вы организуете для прежней пассии, пройдёт как встреча двух посторонних людей, каждый из которых живёт самостоятельной жизнью и не вспоминает о прошлом.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут слишком легкомысленно относиться к своей работе. Желая как можно раньше вернуться домой, вы халатно выполните важный проект и, вместо долгожданного отдыха, будете вынуждены оперативно вносить в него корректировки.
Козерог:
Козероги вечер проведут в тихой семейной обстановке. Вам доставит огромный позитив неторопливая беседа на самые разные темы, принять участие в которой посчитает необходимым каждый из домочадцев.
Водолей:
Водолеи займутся поиском источника дополнительных доходов. Вы отправитесь на просторы всемирной сети и будете внимательно анализировать каждую бизнес-идею, которую вам удастся отыскать на специализированных форумах и порталах.
Рыбы:
Рыбам этот день подарит ощущение безграничного счастья и внутреннего спокойствия. Наслаждаясь происходящим вокруг, вы будете мысленно произносить слова благодарности в адрес своей судьбы, которая решила побаловать вас этой идиллией.

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