Больше объективности: гороскоп на 13 ноября

Многие вещи будут казаться не тем, чем являются на самом деле. Чтобы не стать жертвой иллюзий и самообмана, сегодня следует снять «розовые очки» и постараться максимально объективно оценивать окружающую реальность.

Овен:

Овны посвятят этот день анализу своих прошлых успехов и промахов. За этим занятием вы проведёте много часов, но в итоге решите, что вы вполне счастливый и самодостаточный человек, который имеет полное право гордиться своими достоинствами.

Телец:

Тельцы откажут в помощи кому-то из сослуживцев. Причиной, которая заставит вас сказать категоричное «нет» этому человеку, станет желание наказать лентяя и бездельника за его легкомысленное отношение к работе.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут слишком критично относиться к своей наружности. По совершенно нелепым причинам вы будете искать недостатки даже в тех аспектах своей внешности и фигуры, которые всегда являлись вашим главным достоинством.

Рак:

Раки сегодня нагрубят своему вышестоящему руководству. После этого инцидента вы попытаетесь загладить вину, но ваш суровый босс будет непреклонен в своём решении — сотрудник, позволивший себе подобное поведение, премию не получит.

Лев:

Львы сегодня будут активно использовать свои ораторские способности. В ходе презентации вашего нового проекта именно оригинальная подача и ваш артистизм помогут вам получить массу восторженных отзывов об итогах проделанной работы.

Дева:

Девы сегодня будут искать и находить всё новые и новые поводы для недовольства. Раздражающим фактором для вас станет сломанный кулер, заболевший напарник и даже ваш босс, который позволит себе появиться на работе в нелепом наряде.

Весы:

Весы решат перейти в режим строжайшей экономии. Чтобы купить предмет, о котором вы так страстно мечтаете, вы откажетесь от всех необязательных трат и развлечений (в том числе от посещения караоке и любимого ресторана).

Скорпион:

Скорпионы сегодня увидятся со своей бывшей второй половинкой. Однако небольшое свидание, которое вы организуете для прежней пассии, пройдёт как встреча двух посторонних людей, каждый из которых живёт самостоятельной жизнью и не вспоминает о прошлом.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут слишком легкомысленно относиться к своей работе. Желая как можно раньше вернуться домой, вы халатно выполните важный проект и, вместо долгожданного отдыха, будете вынуждены оперативно вносить в него корректировки.

Козерог:

Козероги вечер проведут в тихой семейной обстановке. Вам доставит огромный позитив неторопливая беседа на самые разные темы, принять участие в которой посчитает необходимым каждый из домочадцев.

Водолей:

Водолеи займутся поиском источника дополнительных доходов. Вы отправитесь на просторы всемирной сети и будете внимательно анализировать каждую бизнес-идею, которую вам удастся отыскать на специализированных форумах и порталах.

Рыбы:

Рыбам этот день подарит ощущение безграничного счастья и внутреннего спокойствия. Наслаждаясь происходящим вокруг, вы будете мысленно произносить слова благодарности в адрес своей судьбы, которая решила побаловать вас этой идиллией.