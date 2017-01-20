Больше креатива: гороскоп на 17 марта

Сегодня следует категорически отказаться от стереотипного мышления и от использования шаблонов при выполнении текущих дел. В этот день заметно возрастёт уверенность в себе, что в совокупности с креативным подходом к работе принесёт колоссальный эффект.

Овен:

Вплоть до позднего вечера Овнов будут преследовать уныние и тоска. Избавиться от дурного настроения вам поможет прогулка на свежем воздухе, на которую вам стоит отправиться всей семьёй.

Телец:

Следует всячески избегать физического переутомления. В процессе напряжённой работы хотя бы иногда делайте перерыв, чтобы выпить чашку горячего кофе или сделать телефонный звонок.

Близнецы:

Близнецов в этот день будет сильно напрягать бедственная ситуация со своими финансами. Чтобы найти деньги на совершение покупки своей мечты, вы откажетесь занимать у знакомых и решите взять небольшой потребительский кредит.

Рак:

Ракам сегодня придётся искать эффективный способ, чтобы устранить все разногласия внутри своей семьи. В этом мероприятии вам следует отказаться от традиционных средств и стандартных подходов (вам не помогут ни банальные цветы, ни однотипные «романтики»).

Лев:

Львам сегодня с большим трудом будет удаваться участие в развлекательных и светских мероприятиях. Вы не сможете произвести должное впечатление на окружающих лишь потому, что все ваши мысли будут поглощены работой и размышлением о том, как устранить служебный аврал.

Дева:

Девам сегодня предстоит потратить много личного времени на разрешение чужих конфликтов и споров. Из вас получится не плохой арбитр, но «противоборствующие» стороны этого не заметят и вновь продолжат свои разборки за вашей спиной.

Весы:

Будет сильно раздражать своё привычное окружение. Если у вас не останется сил старательно держать себя в руках, предложите свою кандидатуру на выездное задание (смена обстановки быстро вернёт вам позитивный настрой).

Скорпион:

Скорпионам сегодня придётся смириться, что многие планы сорвались по вине посторонних причин. Вы не в силах исправить эту плачевную ситуацию, а потому успокойтесь, наберитесь терпения и попробуйте реализовать задуманное немного поздней.

Стрелец:

Поведение Стрельцов в этот день многим покажется странным. На работе вы откажетесь от общения с коллегами, выключите свой телефон, а на все вопросы окружающих будете отвечать односложно — «я работаю, и не надо меня отвлекать!».

Козерог:

Следует поберечь свои силы для грядущих профессиональных побед. Используйте этот день в качестве основательной подготовки к реализации трудоёмкого проекта, который непременно станет для вас пропуском в новую жизнь.

Водолей:

Водолеи сегодня выберут аскетичную модель поведения. Ваш отказ от любимых сладостей, от приятной покупки или от похода по гостям — это всего лишь небольшое наказание, которое вы сами себе назначили за недавние проступки и «грешки».

Рыбы:

Рыбам сегодня повезёт найти интересного собеседника для Интернет-переписки. В общении с этим человеком постарайтесь воздержаться от излишней откровенности в разговорах о себе (не исключено, что ваш виртуальный приятель начнёт использовать эту информацию против вас).