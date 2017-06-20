Большая стройка в Сумах: все по графику (фото)

Здесь смогут заниматься футболисты, легкоатлеты, будет сектор для метания ядра, копий и дисков. Для этого обустроят современное футбольное покрытие, четыре 400-метровые легкоатлетические дорожки, трибуны с навесом на 3000 мест, тренировочные площадки и ледовую арену: с 11 апреля на «Авангарде» начали реконструкцию. Работы ведут сотрудники компании Федорченко, выигравшей торги с предложением в 18,5 млн грн.

«Работы идут по графику. Подготовлено основание под поле, сделан навес. Осталось обустроить беговые дорожки, тротуары, установить сидения и положить покрытие поля и беговых дорожек», — сообщил Виктор ФЕДОРЧЕНКО.

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, на проведение работ из городского бюджета в этом году выделено 10 млн грн., еще 4 млн грн. получат из Государственного фонда регионального развития. За эти средства планируют обустроить дорожки. Вот только получение траншей запланировано до конца года, а зимой такие работы не выполнишь. Городские власти уже обратились куда надо, чтобы финансирование перенесли на сентябрь. Пока из фонда поступило 900 тыс. грн.

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