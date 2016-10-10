Большая кровавая запятая

После падения Алеппо гражданская война в Сирии будет продолжаться

Под католическое Рождество кровавая мясорубка в сирийском городе Алеппо завершилась – он окончательно перешел под контроль войск Асада и его союзников. Но, несмотря на победные реляции, конца гражданской войне в Сирии не видно.

Еще в сентябре 2016 г., после срыва очередного перемирия в Сирии из-за расстрела конвоя ООН, стало ясно, что сирийский и российский президенты Башар АСАД и Владимир ПУТИН совместно с иранскими союзниками сделали ставку на победу в гражданской войне путем интенсификации боевых действий. Международная обстановка для этого была более чем благоприятной. У США, которые могли остановить эскалацию военных действий военным путем, были связаны руки — в связи с окончанием своего срока правления американский президент Барак ОБАМА не мог принимать никаких кардинальных решений относительно Сирии. Евросоюз погряз в противоречиях, его единство позиции в отношении России серьезно подточено из-за пророссийских настроений части лидеров стран-членов ЕС. А с Турцией, которая еще в начале 2016 г. была реальным противником России в регионе, Владимиру Путину удалось договориться. Именно эти обстоятельства позволили России безнаказанно резко усилить группировку ВКС и ВМФ в Сирии, а совместным сирийско-иранским силам при массированной поддержке российской авиации начать наступление на Алеппо. Этот город, почти три года разделенный на две зоны контроля между силами умеренной оппозиции и сирийской армии, считается «ключом» к северной Сирии. Сюда были переброшены все основные силы асадовской армии и иранских войск. Именно поэтому в декабре силы ИГИЛ смогли без особого сопротивления отбить у сирийской армии и российского спецназа древний город Пальмира, освобождение которого еще весной с помпой праздновалось российскими пропагандистами.

По свидетельству международных наблюдателей, во время налетов российской авиации на Алеппо погибло множество мирных жителей, поэтому эти действия были квалифицированы как военные преступления. Европейские СМИ широко освещали все это благодаря некоторым жителям города, ведшим видеоблоги. Однако ЕС не смог ввести дополнительные санкции против России из-за этого, ограничившись лишь осуждением этих действий. К середине декабря сирийско-российско-иранской коалиции удалось почти полностью захватить город, причем из занятых кварталов поступала информация о массовых расстрелах всех, кто там оказался. Гарантом эвакуации оставшихся боевиков умеренной оппозиции и остатков мирного населения по нескольким «коридорам» выступили ООН и Турция. Войска последней за ноябрь–декабрь заняли часть северной Сирии и создали там так называемую зону безопасности. Из нее турки и поддерживающие ее боевики-туркоманы сейчас наносят удары по ИГИЛ и позициям сирийских курдов. В расположенную рядом с зоной безопасности провинцию Идлиб и было эвакуировано почти 35 тыс. мирных жителей Алеппо и неизвестное количество боевиков.

После этого российские пропагандистские СМИ заполнили реляции о скором «победоносном окончании гражданской войны» со стороны Асада. Однако ни умеренная оппозиция, ни ИГИЛ сдаваться не собираются. Силы Сирийской свободной армии, перегруппировавшись, начали наступление под столицей — Дамаском — с целью лишить его водоснабжения и на севере возле города Аль-Баб. Силы ИГИЛ также начали наступление в районе Хомса. Так что о какой-то победе говорить не стоит — кровавая баня в Сирии будет продолжаться неизвестно сколько.

Фото из открытых источников

Большая трагедия. Взятие сирийско- иранскими силами при поддержке России города Алеппо привело к смертям тысяч мирных жителей

Сергей Бондаренко, «Панорама» №1