Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.05 Пятница

Большая игра на нервах

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Большая игра на нервах

Северная Корея держит в напряжении весь Тихоокеанский регион
«Северокорейский кризис» образца 2017 г., по мнению международных военных аналитиков, за последние 25 лет является самым серьезным. Стороны как никогда близки к началу реальных боевых действий, хотя есть надежда, что все в очередной раз ограничится серьезной игрой на нервах.
«Кормчий» Северной Кореи Ким Чен ЫН, или «ловкий парень» — по версии президента США Дональда ТРАМПА – большой мастер таких игр, благо серьезные инструменты для этого у него имеются. Северокорейские баллистические ракеты «Мусудан», «Тепходон-2» и другие вполне могут накрыть Южную Корею, Японию, Тайвань и Австралию – традиционных союзников США в Тихоокеанском регионе. Более того — если оглашенные КНДР технические данные ракеты «Тепходон-2» реальны, она может достигнуть даже Гавайев и Аляски, т.е. непосредственно территории США. Последние испытания этих ракет Северная Корея провела 29 апреля — правда, неудачно. Однако за последние 12 месяцев КНДР провела около 20 запусков баллистических ракет, что является беспрецедентным за все время ее существования, а это означает, что на развитие ракетной программы брошены значительные усилия. В прессе нет открытых данных, смогли ли северокорейцы изготовить работающие ядерные боеголовки для таких ракет, но корейская ядерная программа продолжает развиваться. Очередное ядерное испытание, по данным разведки США, назначено на 9 мая. В конце апреля северокорейская армия провела очередные масштабные учения с боевыми стрельбами, пригрозив потопить авианосец США Carl Vinson, подошедший вместе с кораблями поддержки к берегам Корейского полуострова. Таким образом, угроза миру, исходящая от КНДР, вполне реальна – тем более что она не связана никакими международными договорами и игнорирует даже существование международного права.
Единственным сдерживающим фактором для КНДР является только Китай – ее негласный союзник. Однако он занимает двойственную позицию. «Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с последними тенденциями в области ядерного и ракетного развития Северной Кореи», — еще в конце апреля заявил руководитель МИД КНР Лу КАНГ. Также есть данные, что Китай ограничил закупки северокорейского угля и других товаров, введя против Пхеньяна свои санкции. С другой стороны, КНР предостерегла США «от каких бы то ни было резких действий» в отношении КНДР и неофициально продолжает ее финансовую поддержку. Это понятно: в условиях напряженности в регионе КНДР нужна Китаю одновременно в качестве «мальчика для битья» для США и предмета для разнообразного политического торга как с Америкой, так с Японией и Россией. Аналогично действует и Россия — она негласно поддержала Северную Корею и играет на нервах США, усилив патрулирование своими стратегическими бомбардировщиками берегов Аляски.
«Эра стратегического терпения в отношении Северной Кореи в США прошла», — заявил 1 мая 2017 г. вице-президент США Майкл ПЕНС, и это не пустые слова – американские вооруженные силы недвусмысленно действуют в отношении КНДР как непосредственной военной угрозы. Кроме авианосного соединения, США развернули в Южной Корее систему противоракетной обороты TAAD, способной сбивать баллистические ракеты. Американское командование также провело масштабные военные учения с южнокорейской армией и совещание с представителями Генштабов Японии и Южной Кореи. Также 4 мая конгресс США проголосовал за усиление санкций против КНДР. Одновременно в США понимают, что даже масштабным ударом по всем северокорейским ракетным и ядерным объектом проблему не решить – наоборот, это может привести к началу масштабной войны. Поэтому президент США Трамп все еще держит двери открытыми для переговоров с Ким Чен Ыном – в 90-е годы подобная тактика США сработала. Но получиться ли в этот раз, непонятно.

Карикатура из открытых источников
Померятся силой. Амбиции нового президента США Дональда ТРАМПА и о «кормчего» Ким Чен Ына уравновешивают непредсказуемые последствия прямого столкновения двух стран
Карта С. Кореи
Сергей Бондаренко, «Панорама» №20

Напечатать Письмо автору Просмотров 43 Комментариев 0

читайте также
Полезная нам сукина дочь
Полезная нам сукина дочь
10.03.2017, 13:18 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 13:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 161 Комментариев 0
Cоциальные нормы по-новому (инфографика)
Cоциальные нормы по-новому (инфографика)
10.03.2017, 12:27 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 12:27 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 534 Комментариев 0
Россияне, получившие убежище в Украине (инфографика)
Россияне, получившие убежище в Украине (инфографика)
09.03.2017, 16:06 Новость
Панорама Панорама 09.03.2017, 16:06 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 116 Комментариев 0
8 Марта: поздравления та привітання
8 Марта: поздравления та привітання
08.03.2017, 07:06 Новость
Панорама Панорама 08.03.2017, 07:06 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 354 Комментариев 0
8 Марта: как празднуют и что думают украинцы (инфографика) 3 фото
8 Марта: как празднуют и что думают украинцы (инфографика)
07.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 07.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 64 Комментариев 0
Весенние праздники: как отдыхают в Украине (инфографика)
Весенние праздники: как отдыхают в Украине (инфографика)
07.03.2017, 12:05 Новость
Панорама Панорама 07.03.2017, 12:05 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 117 Комментариев 0
«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)
«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)
01.03.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 156 Комментариев 0
Великий пост 2017 (инфографика)
Великий пост 2017 (инфографика)
27.02.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 249 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 616 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 566 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 82 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 190 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 88 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Сумчане помогают в освещении Лебедина (фото)
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?
Вчера, 16:13
ukrop к материалу
Кому верят украинцы (инфографика)
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?
Вчера, 15:55
Roma1971 к материалу
Сумчане помогают в освещении Лебедина (фото)
Отличное решение ставить ЛЕД светильники, я считаю что это наше будущее. Мы вот с соседями поставили на улице светодиодные светильники ...
Вчера, 13:29
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII