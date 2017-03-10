Большая игра на нервах

Северная Корея держит в напряжении весь Тихоокеанский регион

«Северокорейский кризис» образца 2017 г., по мнению международных военных аналитиков, за последние 25 лет является самым серьезным. Стороны как никогда близки к началу реальных боевых действий, хотя есть надежда, что все в очередной раз ограничится серьезной игрой на нервах.

«Кормчий» Северной Кореи Ким Чен ЫН, или «ловкий парень» — по версии президента США Дональда ТРАМПА – большой мастер таких игр, благо серьезные инструменты для этого у него имеются. Северокорейские баллистические ракеты «Мусудан», «Тепходон-2» и другие вполне могут накрыть Южную Корею, Японию, Тайвань и Австралию – традиционных союзников США в Тихоокеанском регионе. Более того — если оглашенные КНДР технические данные ракеты «Тепходон-2» реальны, она может достигнуть даже Гавайев и Аляски, т.е. непосредственно территории США. Последние испытания этих ракет Северная Корея провела 29 апреля — правда, неудачно. Однако за последние 12 месяцев КНДР провела около 20 запусков баллистических ракет, что является беспрецедентным за все время ее существования, а это означает, что на развитие ракетной программы брошены значительные усилия. В прессе нет открытых данных, смогли ли северокорейцы изготовить работающие ядерные боеголовки для таких ракет, но корейская ядерная программа продолжает развиваться. Очередное ядерное испытание, по данным разведки США, назначено на 9 мая. В конце апреля северокорейская армия провела очередные масштабные учения с боевыми стрельбами, пригрозив потопить авианосец США Carl Vinson, подошедший вместе с кораблями поддержки к берегам Корейского полуострова. Таким образом, угроза миру, исходящая от КНДР, вполне реальна – тем более что она не связана никакими международными договорами и игнорирует даже существование международного права.

Единственным сдерживающим фактором для КНДР является только Китай – ее негласный союзник. Однако он занимает двойственную позицию. «Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с последними тенденциями в области ядерного и ракетного развития Северной Кореи», — еще в конце апреля заявил руководитель МИД КНР Лу КАНГ. Также есть данные, что Китай ограничил закупки северокорейского угля и других товаров, введя против Пхеньяна свои санкции. С другой стороны, КНР предостерегла США «от каких бы то ни было резких действий» в отношении КНДР и неофициально продолжает ее финансовую поддержку. Это понятно: в условиях напряженности в регионе КНДР нужна Китаю одновременно в качестве «мальчика для битья» для США и предмета для разнообразного политического торга как с Америкой, так с Японией и Россией. Аналогично действует и Россия — она негласно поддержала Северную Корею и играет на нервах США, усилив патрулирование своими стратегическими бомбардировщиками берегов Аляски.

«Эра стратегического терпения в отношении Северной Кореи в США прошла», — заявил 1 мая 2017 г. вице-президент США Майкл ПЕНС, и это не пустые слова – американские вооруженные силы недвусмысленно действуют в отношении КНДР как непосредственной военной угрозы. Кроме авианосного соединения, США развернули в Южной Корее систему противоракетной обороты TAAD, способной сбивать баллистические ракеты. Американское командование также провело масштабные военные учения с южнокорейской армией и совещание с представителями Генштабов Японии и Южной Кореи. Также 4 мая конгресс США проголосовал за усиление санкций против КНДР. Одновременно в США понимают, что даже масштабным ударом по всем северокорейским ракетным и ядерным объектом проблему не решить – наоборот, это может привести к началу масштабной войны. Поэтому президент США Трамп все еще держит двери открытыми для переговоров с Ким Чен Ыном – в 90-е годы подобная тактика США сработала. Но получиться ли в этот раз, непонятно.

Карикатура из открытых источников

Померятся силой. Амбиции нового президента США Дональда ТРАМПА и о «кормчего» Ким Чен Ына уравновешивают непредсказуемые последствия прямого столкновения двух стран

Карта С. Кореи

Сергей Бондаренко, «Панорама» №20