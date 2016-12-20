Большая экономика 2016

Украинцы за последние пару лет реально ощутили, что такое падение экономики, падение производства; число безработных продолжает расти, уровень и продолжительность жизни снижаются.

Но прогнозы Кабинета министров на ближайшие три года для Украины довольно оптимистичны. Министерский план социально-экономического развития страны рассчитан на три ближайших года — с 2017 по 2019. Правительство предусмотрело два сценария развития экономики в этот период — оптимистический и пессимистический — впрочем, между собой они отличаются незначительно. Оба варианта предусматривают рост ВВП и средней зарплаты, причем она почти вдвое опережает рост инфляции. Рост цен замедлится и даже по пессимистическому сценарию за три года не превысит 27%.

Украина потеряла очень много производства, в самых разных отраслях регулярно закрываются предприятия. Для примера: только в литейном производстве наша страна потеряла за последние два года больше тысячи предприятий. Сегодня законодательство не стоит на защите прав аграриев, и им приходится забастовками добиваться возможности развивать аграрный бизнес в нашей стране. Украине еще предстоит пережить очень много, чтобы восстановить свою экономику, восстановить производство и рассчитаться со своими как внутренними, так и внешними долгами.

На поправку

Программные документы Международного валютного фонда по Украине свидетельствуют о восстановлении украинской экономики. По итогам 2016 г. МВФ ожидает рост украинской экономики в полтора процента. «Хотя рецессия 2015 г. оказалась более жестокой, чем изначально предполагалось, экономика теперь пошла на поправку», — отмечают в МВФ. Согласно отчету, в первой половине 2015 г. спад на Украине составил почти 16 процентов. По итогам 2016 г. ожидается рост в 1,5 процента. В МВФ ожидают, что инфляция в Украине «должна к концу 2016 г. немного ускориться — примерно до 13 % — из-за повышения тарифов на газ и тепло».

Несмотря на положительные оценки МВФ, «риски для прогноза остаются большими» из-за «политической нестабильности, включая возможность досрочных выборов, смены политики и медленного выполнения (антикризисной) программы».

Между тем Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2017 г. на уровне 2,5% и прогноз роста по итогам текущего года на уровне 1,1%.

Инвестиционная привлекательность

Зарубежные инвесторы продолжают вкладывать свои миллионы в украинскую экономику.

Только за первые девять месяцев текущего года в украинскую экономику поступило 3,8 млрд долл. новых инвестиций. Объем этих инвестиций составил 45,152 млрд долл., что на 2,618 млрд больше показателя на начало года, сообщает Госстат. Инвестиции поступали из 125 стран, но главными инвесторами (83,1 % общего объема) являются Кипр, Нидерланды, Германия, Россия, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Что касается инвестиций из Украины, то они поступали в 47 стран мира, причем 93,4% приходится на Кипр.

Государственные предприятия

В Украине подсчитали убытки крупнейших государственных компаний. Сегодня в собственности государства находится 3,458 тысяч госпредприятий, из которых работают только 1,801 тысяч.

В 2015 г. свокупный убыток ТОП-100 государственных компаний сократился с 117 млрд грн. до 53,2 млрд, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. На эти 100 государственных компаний приходится 75 % чистого дохода и 86% активов государства. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтегазовом секторе (НАК «Нафтогаз Украины»), транспорте (ПАО «Укрзализныця») и электроэнергетике (ГП «Энергоатом»).

Формально госпредприятиями владеют различные государственные учреждения — министерства, фонд государственного имущества. На самом деле конечными бенефициарами являемся мы с вами — украинский народ. Но народ далеко не всегда может обеспечить реализацию своих прав собственника так, как это могут сделать акционеры обычной компании

Инфляция замедлилась

По мнению экспертов, в ноябре инфляция замедлилась из-за снижения цен на овощи до 12,1% по сравнению с 12,4% по итогам предыдущего месяца.

В ноябре 2016-го потребительская инфляция составила 1,8%, в годовом измерении она замедлилась до 12,1% по сравнению с 12,4% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

«Такая динамика годовой инфляции была ожидаемой и соответствовала нашему прогнозу», — говорят в Нацбанке. «Годовая инфляция замедлилась из-за снижения инфляции сырых продуктов питания, которое оказалось более существенным, чем мы прогнозировали. Тем не менее несколько большим, чем по прогнозу оказался рост цен и тарифов, которые регулируются административно, а также базовая инфляция», — пояснили в НБУ.

Рост цен на сырые продовольственные товары замедлился до 1,4% в годовом измерении, в первую очередь, из-за высокого предложения овощей и фруктов, поясняют в НБУ. В частности, овощи подешевели на 30,2%, а фрукты на 3,7% в годовом измерении. Тем не менее продолжался рост цен на молоко и молочные продукты, чему поспособствовало усиление спроса со стороны переработчиков.

Степан Кубив, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли:

«По итогам января-октября положительные динамики демонстрирует сельское хозяйство — + 2,8%, промышленное производство — + 2%, капитальные инвестиции — + 9,6%. Если в первом квартале 2016 года, из расчета к соответствующему кварталу предыдущего года, рост ВВП был на уровне 0,1%, во втором квартале 2016 — 1,4%, в третьем квартале этого года рост составил 1,8%».



В целом за восемь месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2%

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №51