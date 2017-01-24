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Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией

Сегодня, 07:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией

Удачная операция. После решения Совета национальной безопасности об установлении официальной блокады Донбасса острота противостояния между силовиками и сторонниками блокады спала, как и градус дискуссий о ней в обществе. Самое время понять, кто был её «двигателем» и к каким последствиям она привела.
Россия ведёт против Украины «гибридную» войну – т.е. войну, в которой переплелись экономические, информационные, силовые и другие рычаги. Кроме того, РФ не признает, что ведёт эту войну, ежедневно в тысячах часов телерадиовещания и тысячах сайтов повторяя на весь мир о «гражданской войне в Украине». Именно поэтому, несмотря на жёсткий прессинг по отношению к украинскому транзиту, Россия все ещё торгует с Украиной и до последнего времени не трогала и не позволяла трогать своим марионеткам-боевикам часть крупных предприятий на оккупированной территории Донбасса. Сравните — в Крыму, оторванном от Украины «официально», 99% предприятий были «национализированы» практически сразу, исключая разве что принадлежащие олигарху Дмитрию ФИРТАШУ. Конечно, в сохранении статус-кво на Донбассе играли роль как авторитет их собственника Рината АХМЕТОВА, так и вполне прагматичные соображения — работники этих предприятий получали немаленькую украинскую зарплату, т.е. средства, выделяемые Москвой, на их содержание тратить было не нужно. Или ещё «лучше» — эти суммы лидеры боевиков могли просто положить себе в карман. Украинский бюджет также получал от этих предприятий доходы, многие из них были составными технологической цепочки металлургии — одной из экспортных отраслей Украины, приносящей валютную выручку. Безусловно, в сохранении этого статус-кво и прибыли от предприятий был заинтересован как их собственник Ринат Ахметов, так и нынешняя центральная власть. Руководство Украины рассматривало эти предприятия как центры украинского влияния на оккупированных территориях — что может быть лучше агитации за Украину, чем имеющие работу в среде массовой безработицы оккупированных территорий? Неофициально определённые суммы от этих предприятий получали также лидеры боевиков, но никакого особого влияния на ход войны эти деньги не оказывали. Ведь содержание «армейских корпусов ДНР-ЛНР» и поставки им всего необходимого лежат полностью на российском бюджете.
Кроме торговых потоков ахметовских предприятий, торговлю с оккупированными территориями как продуктами, так и промышленными товарами вели тысячи предпринимателей и фирм. Вот тут концентрировалась та самая контрабанда, на которой «посвященные в тему» военные, чины СБУ и другие зарабатывали немалые суммы, да и бизнесменам оставалось достаточно. Объясняется это тем, что разница в ценах на товары между Украиной и оккупированными территориями просто огромна. Доставлялись эти товары на Донбасс автотранспортом как через официальные, так и неофициальные пункты пропуска и дороги.
Понятно, что для части украинских патриотов такая ситуация была неприемлема. С 2014 г. они добиваются от нынешней власти объявления войны в понимании середины ХХ века – тотальной, без оглядки на экономические и социальные последствия такого шага. «Как можно торговать с агрессором и зарабатывать на контрабанде?» — спрашивали они ещё задолго до начала блокады в январе 2017 года.
Именно этим недовольством и решили воспользоваться политические оппоненты нынешнего президента – олигарх Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и мэр Львова Андрей САДОВОЙ. И если в самом начале блокады организаторами блокады считалась некая анонимная группа «ветеранов АТО», то к её середине на первые роли однозначно вышли политики, которых давно ассоциируют именно с вышеупомянутыми персонами. Как уже сейчас заявляют аналитики, целей у этой акции было несколько — ослабить Рината Ахметова, который в последнее время ситуативно сблизился с Петром ПОРОШЕНКО, консолидировать вокруг себя патриотический электорат и раскачивать ситуацию до объявления внеочередных парламентских выборов, после которых можно подумать и об внеочередных президентских. О том, что это именно так, можно было понять по характеру блокады — были перекрыты пути, по которым доставлялись сырье и полуфабрикаты на предприятия Ахметова, в то время как каналы поставок товарной контрабанды продолжали работать, как и раньше. Блокада имела серьёзную медиа-поддержку, особенно в социальных сетях, которая велась очень агрессивно и нетерпимо к оппонентам, что лишний раз подчеркивало – за ней стоят политики. Власти же изначально потеряли инициативу ещё со старта блокады и вынуждены были «возглавить процесс», приняв решение РНБО о блокаде только тогда, когда в России было принято окончательное решение о «национализации» всех украинских предприятий, находящихся на оккупированной территории.
Экономические итоги случившегося явно не в пользу Украины: страна потеряла пусть плохонькие, но центры экономического влияния на ОРДЛО, Госбюджет, по разным оценкам, недосчитается от 2 до 3 млрд грн., а валютный рынок — до 2 млрд долл., неизвестное число рабочих на оккупированной территории и на территории Украины пополнят ряды безработных, а товарную контрабанду, скорее всего, полностью преодолеть не удастся. Политические итоги ещё печальнее — внутреннее противостояние и разрыв между политическими группами в воюющей стране только обострился. Но самое главное — в России принято решение о признании паспортов ОРДЛО и создан так называемый «интеграционный комитет «Россия — Донбасс», цель которого — усилить процесс гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и РФ. За это ли боролись патриоты?
Сергей Бондаренко, «Панорама» №13

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