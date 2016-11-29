Блокада и подарок Хайяму

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ. Почему-то итоги прожитой недели формируются в виде мнений и настроений только к утру понедельника, суббота и воскресенье проживаются мозгом в режиме «ОТКЛ» — ментальная блокада. Теперь с интересом собираю картинку прожитого, но не пережитого: «беркутов» не пустили на допрос — действовал десяток неустановленных, но активных лиц. Вот они и не пустили! Вспомнил, как, кажется, в 2005-м отнюдь не десяток сумчан попробовали после суда задержать «автозак» с «хулиганами», которым дали по 10-15 суток за участие в «хулиганстве», названном позже Помаранчевой революцией. Гораздо более десятка из этих активистов получили дубинками по туловищам и из баллончиков в морды. Один даже в мэры на этом деле вышел! Серьезные люди в Украине и в соседней стране не хотят суда над Януковичем, даже виртуального, по скайпу. Им не нужны показания ни его, ни «беркутов». Сути существующих «договорняков» не знаю, но в самом их существовании почему-то уверен. Как бабушки, заседающие у подъезда, верят, что все — сволочи.

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ. На стеклянной двери, ведущей в одно уважаемое учреждение, нарисована стрелка и надписано: «Вход». Следую указанию стелки, толкаюсь в такую же стеклянную дверь. Там тоже написано: «Вход», но стрелка показывает туда, где я только что был. Когда не знаешь, как быть, делай, как люди. Понаблюдав за другими, понял, что многие пользуются входом для выхода, и успокоился. В нашем мире варианты входа тебе всегда подскажут, а вот выход приходится искать самостоятельно.

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ. Залил соседей, гнездящихся этажом ниже. Плохо: у меня утечка, придется возиться с ремонтом. Хорошо: 1) Был дома, поэтому течь пресек сразу, перекрыв входной вентиль. 2) Соседи оказались спокойными, склонными к сочувствию людьми. 3) В нашей малосемейке никто не делает евроремонты на десяток-другой тысяч портретов американских президентов. 4) Неисправность устранил самостоятельно, дяде Коле из ЖЭКа пришлось обойтись даже без пива. Добро побеждает с разгромным счетом!

Накануне подслушал, как старенькая бабушка принимала перечень претензий от молодой и румяной соседки по похожему поводу — прорвало что-то там и потекло, а бабуля только виновато молчала по поводу размокших обоев и мебели, которые дороже ее самой вместе со всей пенсией за год.

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ. Ура, зима! Снег появился точно по расписанию, такой пунктуальности стихий можно только позавидовать и брать пример. Впереди меня по Сотне идет мужик и солит дорогу. От этого у людей гниют подошвы, зато снег грести не обязательно.

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ. Был на улице, по которой не ходят маршрутки и троллейбусы. Там только самосвалы с листьями, бурьяном и обрезками деревьев — вот куда девается растительный мусор из города, а я думал, что он никуда не девается! Все привезенное самосвалы выкладывают прямо вдоль дороги, хотя отведена специальная площадка. В образовавшихся завалах местные жители ищут топливо для своих хибар. Депрессивный поселок, жить здесь — наука, искусство и подвиг.

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ. Друг вызвал прикончить бутылочку сухого вина. Назван продукт с выдумкой: «Чесне вино». Хозяин подтвердил: «Я оце на Буринь їздив, так воно із тиждень в хаті саме було — і ничого не вкрало! Сурйозно чесне!” Если честность написана на этикетке, это считается признаком популизма. Но ведь вино — не чиновник, не кандидат на какой-то пост, оно бывает гораздо честнее и бескорыстнее тех, кто его потребляет, отравляя удовольствие подозрениями. Самому Хайяму это открытие подарил бы!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ. Измена! Зрада!!! За два выходных дня в квартире перегорели три лампочки. Заговор, то есть змова! Живу в обстановке энергетической блокады. Свет оставил только на кухне — не промахнуться макаронами мимо кастрюли, и над рабочим столом — не промазать словами мимо дневника.