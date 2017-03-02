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25.04 Вторник

Благоприятный день: гороскоп на 25 апреля

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Благоприятный день: гороскоп на 25 апреля

На редкость спокойный и благоприятный день, в ходе которого полностью исключены какие бы то ни было конфликты и разногласия. Сегодня можно смело выражать всё, что происходит в своей душе, и эта информация будет верно воспринята окружающими.
Овен:
Овнов сегодня ожидает большой успех в процессе общения с представителями официальных учреждений. Вы без труда сможете найти верный подход и к чиновникам, и к работникам банковской сферы, и к сотрудникам правоохранительных органов.
Телец:
Тельцам в этот день выпадет возможность наладить ряд перспективных деловых контактов. Во время посещения дружеской вечеринки вы познакомитесь с человеком, который уже в самые ближайшие дни составит вам неплохую протекцию в профессиональном сообществе.
Близнецы:
Близнецы проведут день за воплощением в жизнь своей давней творческой задумки. Уже этим вечером вам удастся услышать много лестных отзывов о себе, так как созданное вами произведение искусства произведёт неизгладимое впечатление на окружающих.
Рак:
Для Раков в этот день семья будет являться главным приоритетом. Вы откажетесь от заманчивого предложения провести уикенд в компании близких друзей, так как в момент, когда нездоровится кому-то из родственников, вы не сможете позволить себе надолго уехать из дома.
Лев:
Львам сегодня захочется закрепить свои недавние победы на личном фронте. Вы внезапно потеряете уверенность, что нынешняя пассия питает к вам самые тёплые чувства, и приступите к составлению новой стратегии для покорения неприступной особы.
Дева:
Девы в этот день не смогут верно понять намёки, полученные от своей второй половинки. Любимый человек будет ждать от вас не знаков внимания, подарков или цветов. Пока он находится во власти сильной депрессии, единственной его потребностью окажется задушевная беседа.
Весы:
Многие желания Весов в этот день загадочным образом осуществятся. Это станет возможно благодаря стараниям тайного доброжелателя, для которого ваше счастье и благополучие дороже денег, потраченных на изысканные знаки внимания и подарки.
Скорпион:
Скорпионам сегодня не следует давать эмоциям власть над собой. В порыве гнева вы рискуете кого-то больно обидеть, а ваше стремление поднять настроение близким с помощью взбалмошной шутки станет причиной громкого внутрисемейного конфликта.
Стрелец:
Стрельцы сегодня попытаются восстановить свой пошатнувшийся семейный авторитет. Для воплощения этой задумки вы воспользуетесь проверенным средством, ведь ничто так не радует ваших родных, как развлекательная поездка или прогулка по торговому центру.
Козерог:
Козероги в этот день будут тщательно систематизировать полученную ранее информацию. Пытаясь определить, как удалось преуспеть кому-то из ваших соседей или близких друзей, вы поймёте одно — чтобы обрести состояние, эти люди очень много работали.
Водолей:
Водолеи будут слишком взбалмошны и непредсказуемы. Родным так и не удастся понять, по каким причинам вы отказались от ранее составленных планов отдохнуть на лоне природы и решили вытащить всю семью на скучнейшее культурное мероприятие.
Рыбы:
Рыбы будут многократно нарушать общественные правила и нормы. Вы посчитаете, что вправе нахамить человеку значительно старше себя, устроить скандал в публичном месте или ответить отказом на просьбы уполномоченного лица соблюдать тишину и спокойствие.

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