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Бизнесменов разводят именем Клочко

Сегодня, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Бизнесменов разводят именем Клочко

Прикрываясь именем губернатора Сумской области Николая КЛОЧКО, мошенники выдуривают из предпринимателей деньги якобы на оздоровление детей-переселенцев.

«До уваги підприємців Сумщини! Новий розвод для бізнесу! Сьогодні зателефонували до керівника одного з підприємств. Той, хто телефонував, представився першим заступником голови Сумської ОДА Олександром Марченко. Суть розмови — голова ОДА Микола Клочко особисто Вас просить надати допомогу на оздоровлення дітей — переселенців. Той, кого просили, по-перше здивувався, тому що особисто з керівництвом області не знайомий, однак відповів — «Добре, тільки попрошу щоб направили офіційний лист на електронну пошту». Цей лист прийшов, але не з офіційної адреси СОДА mail@sm.gov.ua, а з адреси gromada.bo@ukr.net. Ну і тіпа «Марченко О.О.» особисто телефонував з номеру 093 917 24 58. Сам лист прикріплений до публікації. Вся ситуація виявилась занадто дивною, тому вирішили перепровірити. Отже, що з’ясувалось: 1) Марченко О.О. з сьогоднішнього дня у відпустці, та і взагалі навряд буде телефонувати сам; 2) лист, який надійшов, містить неправдиві відомості — вказані дані про благодійну організацію не співпадають з даними ЄДР. Ну і я ж не могла стриматись, щоб не зателефонувати на вказаний номер телефону :-) Розмова була коротка: — доброго дня, я телефоную уточнити щодо реквітизів куди платити. Ви Олександр Олексійович? — пауза, потім — …да. Кажу: — Олександр Олексійович, я Вам телефоную в ОДА, там кажуть що Ви у відпустці, а які доручення голови Ви зараз особисто виконуєте?… І одразу кинули трубку!», — написала на своей странице Фейсбук сумчанка Светлана Миняйло.

Это сообщение получило большую поддержку: больше полусотни репостов и два десятка комментариев.

«Це шахраї, які вже не вперше дурять людей, з інтервалом в кілька місяців, називаючись то мною, то головою ОДА. Адміністрація вже не раз офіційно зверталася до правоохоронних органів протягом останніх 2 років з цього приводу, тільки, мабуть, там ні в кого немає бажання ловити шахраїв. Обнагліли, бо відчувають безкарність!», — прокомментировать пост тот самый Александр Марченко, который фигурировал в этой истории.

Предпринимателю, который получил это «письмо счастья» советовали тут же обратиться в правоохранительные органы, чтобы завели дело по факту мошенничества. Однако тот отказался ссылаясь на занятость.

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