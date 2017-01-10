Битвы в «Титане»: корпоративные войны в Сумах

Кооперативные войны уже стали «знаком времени» для Сум. Убийство председателя, физическая расправа над несогласными, «законный-незаконный» захват власти, порезка имущества на металлолом – и это только то, что знают и осмеливаются рассказать участники событий.

Более современное название гаражного кооператива «Титан» — «автогаражне товариство «Титан», но суть одна — вольное объединение граждан, собственников гаражей для совместной организации водоснабжения, электрификации, подачи газа в гаражный комплекс и совместной же оплаты всех этих и других благ. Одним словом, гаражный кооператив, так и будем его называть для кратости — ГК. Целый гаражный городок — около 800 гаражей — спрятан в довольно глухом месте. Говоря примитивно, это если с ул. Харьковской поворачивать на оз. Олдыш. Неподалеку Басы, дальше — болото какое-то — словом, глухое место. Если по карте смотреть, то ведет туда ул. Мусы Джалиля, а в реальности — ничто в этот полузакрытый гаражный городок постороннего человека не приведет, транспорт общественный туда не ходит, добираться — только на своем, кому нужно. А адрес у «Титана» значится по ул. Померки, которой нет на карте города. Мистика какая-то.

Это присказка, так сказать. А если без сказок, интересен «Титан» тем, что в этой достаточно изолированной системе уже не один год происходит что-то неправильное. Об этом нам сообщили люди, представившиеся членами кооператива и инициативной группы, ставящей своей целью наведение порядка.

Конспект потерь

Участник кооператива Виктор КАЧАНОВ начал с перечисления потерь: «С 2007 г. по сегодняшний день похищено: радиотелефон с базой; отопительный котел итальянского производства; уничтожена магисталь подачи газа для котла; сварочный трансформатор; руководство продало два гаража, которые являлись общественной собственностью и служили ремонтными боксами; выведен из строя силовой трансформатор понижающий (ТП) с целью сбора дополнительных денег на ремонт — по 100 грн., хотя, как мы узнали, ремонт стоит значительно дешевле; ликвидировано очистное сооружение мойки автомобилей, а затем и сама мойка — приспособленные для этого железнодорожные цистерны порезали и сдали в металлолом…» В общем, непрятная ситуация и обвинения серьезные. Пока озвучивал все это уже названный человек, а другие — Александр ХРЯПИН и Василий ТУЧА — подтвердили его слова коротким «да».

Смерть перед судом

Потом Виктор Андреевич Качанов стал расказывать историю более подробно. Судиться, по его словам, с руководством «Титана» они начали с 2007г., во главе ГК был другой человек, но нынешний председатель был фактическим неформальным лидером. Сам Виктор Андреевич возглавил ревизионную комиссию, по его словам, добивался соблюдения законности: строгой отчетности, регистрации всех наемных работников и т. д. Но потом из ревизионной комиссии ушел, просто сказал: «Не хочу». Два человека, работавшие сторожами в 2009 г., обратились в Пенсионный фонд, чтобы решить вопросы по пересмотру своей пенсии. И тут выяснилось, что «Титан» не зарегистрирован в Пенсионном фонде и других необходимых регистраций не имеет. Дико все это звучит, но наш собеседник утверждает, что так и было. Открылись нарушения, связанные с невыплатой налогов, использованием неоформленных работников. Опуская детали, скажем, что дошло до суда. Суд был назначен на 1 апреля 2010 г., на него был вызван председатель «Титана». Тот, предыдущий, его имени мы называть не будем по причине, которая сейчас станет понятной. Вот что дословно сообщил наш собеседник Виктор Качанов: «Вечером 15 марта 2010 г. председатель «Титана» был найден в подъезде своего дома с проломленным черепом. Скончался. Дело в прокуратуре отложено в архив до особого распоряжения». Далее последовал «рейдерский захват власти», как сформулировали наши собеседники. «ЛЕВЕНОК 4—6 апреля 2010 г., не проведя общего собрания «Титана», объявляет себя председателем, едет в регистрационный фонд горисполкома с фиктивным протоколом. И вскоре оформил свою жену главным бухгалтером с окладом, правом юридической подписи и пользования печатью», — утверждает Виктор Качанов. Оформить на работу супругу — не криминал, но в остальном обвинения серьезные — думаем, что озвучившие их люди отдают себе в этом отчет. По сравнению с вышеизложенным дальше сюжет развивается почти скучно: «Левенок 20—25 мая предоставил в регистрационный отдел документальное объяснение утери всей документации, устава и печати. Заречный райотдел МВД дал подтверждение. На одном из судов прозвучал вопрос: «Почему вы не получили копии утеряных документов в регистрационном отделе госадминистрации?» Вразумительного ответа не последовало». Мы не были на этом суде, но так люди говорят. Ну а дальше пошло-поехало: суды, обращения в госадминистрацию с попытками доказать незаконную деятельность преседателя, обтекаемые ответы — все «в духе времени», как говорится.

Детектив становится триллером

Ситуация в кооперативе «Титан» определенно вышла за рамки уже привычных кооперативных разборок, о которых нам уже приходилось писать. Виктор Качанов рассказал, что в 2014 г., 11 апреля, он получил телефонный звонок от неизвестного лица с требованием забрать свой судебный иск. «Они угрожали физической расправой с моими внуками, детьми и мной лично. Я спросил, с кем разговариваю, как его по имени и отчеству. В ответ мужской голос рассмеялся и предложил встретиться. И подобных угроз не только по телефону было много. Я подавал заявления в правохранительные органы — безрезультатно, — расказывает Виктор Андреевич. — А иск, о котором шла речь в угрозах по телефону, касался незаконного исключения из состава членов «Титана» меня и еще нескольких человек».

Еще не все

С другими недовольными, незадолго до упомянутого случая, тоже случилось кое-что. Цитируем «Витяг з кримінального провадження», выданный другому нашему посетителю Сумским отделом Главного управления Национальной полиции в Сумской области: «07.04.2014 р. до Сумського МВ звернувся гр. Хряпін Олександр Павлович, 1954 р.н., який повідомив, що 06.04.2014 року близько 21:25 за адресою м. Суми, вул СКД в підїзді будинку №3 отримав тілесні ушкодження (ЖЭО № 8440 від 06.04.2014 року)».

Смущает близость дат, не правда ли? Сам Алесандр Хряпин подчеркивает еще одно нехарактерное для нападения в подъезде обстоятельство: при нем было два довольно дорогих мобильных телефона и крупная сумма денег — нападавшие ничего не тронули. И вскоре на него еще раз напали, уже в июне того же года, тоже есть аналогичный «витяг з кримінального впровадження». И на Виктора Качанова тоже пытались напасть, но уже в марте 2015 г. Встретил Виктора Андреевича у подъезда подозрительного вида и поведения юноша лет 26-28.Как-то так себя повел непонятно, норовил оказаться позади, хотя ключа-»таблетки» от входной двери не имел. Но Виктор Андреевич повел себя так, чтобы за спиной его не оставить, да и шел не с пустыми руками — сам он мужчина неслабый, хотя и в возрасте. Ретировался пацан, не оказалось у него никаких дел в этом подъезде. Сложением он напоминал типа, который нападал на Александра Хряпина, а физиономию его со слов Виктора Качанова потом воспроизвел художник. Очень похоже, как Виктор Андреевич оценил. Так что засветился молодой человек на все сто, только не видали его больше.

Былое, нынешнее и думы

С Александром Хряпиным мы побывали непосредственно на территории «Титана». Начали с самого крупного из теперь несуществующих объектов — автомойки. Александр Хряпин показал, где она была и что от нее осталось. Осталось мало что, но, по словам Александра Хряпина, еще в 1986 г., когда только построили гаражи, у объединения «Химпром» члены гаражного кооператива на свои деньги приобрели три железнодорожных цистерны без шасси. Две из них пошли на эстакаду, а одна использовалась в качестве очистного сооружения — там установили фильтры и другое необходимое оборудование. Очистка воды соответствовала всем техническим требованиям. Далее прямая речь Александра Хряпина: «В 2013 г., 20-24 апреля, председатель нашего объединения произвел хищение — порезал и сдал в металлолом очистное сооружение. Это подтверждено показаниями свидетелей в прокуратуре и полиции г. Сумы. Этим летом, ориентировочно в июле-августе, он же практически без согласования со всеми членами объединения вырезал остачу мойки. Таким образом, было похищено ориентировочно металла на 45 т — это минимум, не максимум. Кроме этого, плит «пустотки» — 12 штук, ориентировочная их цена по прайсам — 100 — 120 долларов США за штуку, плюс тонкостенный металл. Сейчас все это устанавливает полиция и прокуратура». Правильно, они и должны устанавливать, кто прав, а кто клевещет, только долго как-то и неуверенно пока получается!

Видели мы и два бокса, которые были прспособлены под ремонт и которыми пользовались все члены кооператива. На общие деньги они были укомплектованы станками, электросваркой. Отдельно люди платили только за электроэнергию. Александр Хряпин говорит: «В 2011 г. эти боксы были проданы без согласования со всеми членами кооператива». Председатель объяснял, что ему — не кооперативу, а ему — нужно платить какие-то налоги. Долго мы осматривали территорию и изучали следы той «чьей-то» деятельности, о которой выше по пунктам рассказал Виктор Качанов. Видели «умершую» водоколонку, видели, где проходили трубы подачи газа для отопительного котла. В общем, сплошное «былое и думы». Всю эту медленно наступающую разруху некоторые члены кооператива связывают с деятельностью председателя Юрия Ивановича Левенца.

«Клевета клевет»

Разумеется, мы просто обязаны поговорить с Юрием Левенцом после таких обвинений, намеков и оценок. Иы даже встретили его, выезжая с территории «гаражного города», получили несколько вопросов в духе: «Кто такой?! Почему здесь?» Хотя журналист, в общем-то, сидел в машине, за рулем которой находился владелец одного из этих гаражей, и предупреждения о том, что здесь закрытая зона с особым режимом на входе не было. Ну да ладно, договорились созвониться, встретиться, поговорить предметно, по пунктам. Но разговора не плучилось. Сначала Юрий Иванович сказал по телефону, что не хочет давать никаких комментариев. Потом все-таки появился в редакции и, собственно говоря, только слегка развил эту мысль: «В нашем объединениии появилась группа людей… Плохих людей. Они уже не первый год занимаются войной с руководством «Титана», сочиняют небылицы, пишут во все инстанции, подают иски. Я хорошо знаю, кто к вам приходил! Двоих из этих людей мы вывели из состава нашего объединения. Эти вопросы решаю не я лично, а правление и общее собрание. Одного председателя они уже свели в могилу, другой человек получил инфаркт…». Юрий Иванович высказал несколько пожеланий. Он не хочет, чтобы его фотграфия появилась в газете. Наш ответ: это не обязательно. Он не хочет, чтобы в газете появилась его фамилия. Наш ответ: вот без этого — никак, если уж поднимать такую тему. Мы даже получили что-то вроде комплимента: «Заниматься подобными — не уровень такой уважаемой газеты». Ну что же, жизнь наша такова, что иногда можно воспарить, но чаще приходится погружаться. В конце концов все названные в этом материале люди для нас одинаковы, просто между ними конфликт. Мы не имеем права называть кого-либо ни вором, ни клеветником. Но вот сдается нам, что «Титан» сегодня похож на «Титаник». Это так, субъективное впечатление.

«Кооперативная» тематика не нова. И в садах-огородах, и среди гаражей работают одни и те же законы и схемы, как по всей стране. И воруют одинаково, и отношения между людьми — один к одному

Алексей Сикорский, «Панорама» №4