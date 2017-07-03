Битва за инфраструктуру Сум

Капремонт Альтанки, проблемные пандусы, тротуары и подземный переход на СКД

Сколько город ни приводи в порядок, всегда найдутся объекты для применения сил и финансов. Не успела городская власть «причепурить» Сумы ко Дню рождения, как обнажились другие проблемы. На аппаратном совещании 4 сентября мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО поручил подчиненным проработать вопрос капремонта Альтанки — в этом году к нему не приступали, так как боялись не успеть. «Прошу сделать проект и все разрешительные документы. Это памятник архитектуры, поэтому надо брать согласование с управлением культуры. Это нужно сделать зимой. За три месяца можно успеть. До следующего Дня города сделаем», — заявил мэр, акцентируя внимание на поиске подрядчика с соответствующей лицензией.

На Соборной сделали два пандуса, теперь столько же сделают с другой стороны и у универмага. Кроме того, градоначальник захотел, чтобы на Харьковской и пр. Лушпы сделали пандусы «не метровые, а на всю ширину тротуара». Против этого высказался директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА: «Может, и нецелесообразно: 1,5 м достаточно, чтобы выехать на коляске. Если делать на всю ширину проезжей части или тротуара — будут заезжать машины. Мы делаем разные в зависимости от ситуации. От метра до двух. На ул. Кирова делали на всю ширину, на СКД — по метру. Этого достаточно».

Следующий год мэр объвил годом ремонта тротуаров: «В следующем году мы должны сделать Ильинскую, Петропавловскую, центральную историческую часть города. На Герасима Кондратьева мы сделали, теперь поворот на 20 лет Победы, проект уже находится на экспертизе. Дальше Петропавловская до центральной части. Решайте, капитальным или текущим ремонтом. Начинайте эту работу, потому что через месяц бюджет уже будет сформирован».

Озадачена городская власть и законностью размещения летнего кафе в районе подземного перехода на перекрестке ул. СКД-Харьковской.

«Делаем дорожки, освещение около озера Чеха, а то, что делается там, просто жах…

Там, по-моему, нарушения по всем направлениям. У предпринимателя мерзкое отношение к городу. То, что там творится, никакой критики не выдерживает. Считаю, что надо проработать вопрос, вернуть городу и отдать нашему КП навести там порядок», — заявил первый заместитель мэра Владимир ВОЙТЕНКО. Директор департамента ресурсных платежей Юрий КЛИМЕНКО заметил, что выявлен ряд нарушений договора, сотрудники департамента составили соответствующий акт и уже обратились в суд с исковым заявлением. Ждут назначения дела.

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Городской ГАСК зафиксировал, что согласно документации в переходе на СКД завершен первый этап реконструкции.

Летняя площадка предусмотрена второй очередью

Фото со страницы Максима Корниенко.

Фотофакт. Пандусы на Кирова

Ирина Власова, «Панорама» №37