БФ «Технологія» оновив реанімацію дитячої обласної лікарні (фоторепортаж)

Оновлене відділення інтенсивної терапії та анестезіології у дитячій обласній клінічній лікарні – це подарунок соціально відповідального бізнесу маленьким пацієнтам області вартістю у 6,5 млн. грн.

Офіційне відкриття новеньких приміщень, з новим життєво необхідним обладнанням для лікування маленьких пацієнтів відбулося у понеділок 23 жовтня. Світле просторе і сучасне відділення стало другим у переліку повністю модернізованих у цій лікарні. Втілити в життя грандіозне перетворення вдалося благодійному фонду «Технологія», що підримується групою компаній «Технологія», яку очолює Володимир Володимирович Заєць. Сім місяців напруженої роботи будівельників та благодійників вже сьогодні втілилося у надсучасне і зручне місце, де найтяжчі маленькі хворі будуть боротися за своє життя. І неодмінно одужувати.

Починаючи з 2012 року Благодійний фонд «Технологія» реалізував низку проектів в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні загальною сумою більше 10,3 млн. грн. Частина цих проектів працює на постійній основі. А саме: забезпечення медикаментами тяжкохворих дітей з малозабезпечених сімей та дітей з дитячих будинків (до 200 тис. грн. на рік), це придбання глюкозних сенсорів для системи моніторингу глюкози маленьких пацієнтів нефрологічного відділення (до 50 тис. грн. на рік) та забезпечення засобами догляду діточок, які залишилися без батьківської опіки у відділенні патології новонароджених та недоношених дітей (близько 10 тис. грн.. на рік). Але головні проекти Фонду націлені на відновлення лікарні. Саме вони мають завершеність у повному оновленні та переснащенні відділень за високими стандартами групи компаній «Технологія». Так як будують нові виробництва з використанням сучасних матеріалів технологій і обладнання, так і відновлюють відділення лікарні. Це не просто ремонт, а розробка і експертиза проекту, заміна систем вентиляції, електроживлення, оздоблення приміщень, побутове оснащення, придбання нових меблів та сучасного медичного обладнання. З розряду таких проектів для цієї лікарні це вже третій. Йому передували «Сучасний ендоскопічний кабінет» у 2012 році (628 842 грн.) та «Сучасна операційна» у 2016 році (2 480 530 грн).

На початку 2017 року керівництво благодійного фонду «Технологія» було прийнято рішення про відновлення відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, бо саме БФ «Технологія» має досвід в реалізації саме таких проектів. Зокрема у 2015 році фондом було повністю відновлено реанімаційне відділення Сумської міської дитячої лікарні Святої Зінаїди.

Оцінити виконану титанічно роботу можна вже з перших секунд, коли ви потрапляєте саме до цього відділення. Саме у таких умовах хочеться одужувати, а це головне. Світлі стіни, охайне приміщення і блискуча підлога. У новенькому відділенні 30 працівникам відділення стане працювати значно легше. Адже контроль стану кожного пацієнта виведений на загальний монітор біля мед сестринського посту. «Я працюю у цьому відділенні з моменту його створення. А 1989 рік. Те яким було воно, коли я тільки прийшов на роботу? До березня воно з того часу не змінювалося. Сьогодні від того старого в нас не лишилося нічого. Ми маємо сучасні апарати для проведення реанімаційній дій, ми маємо нову сучасну систему спостереження за хворими, що перебувають у нашому відділенні, у нас є нове сучасне обладнання для діагностики», — говорить завідуючим відділенням Володимир БОНДАРЕНКО.

Найголовніше, що відзначають працівники цього відділення – це те наскільки зручним воно стало саме для пацієнтів. Нові стіни, нові ліжка, нові вікна, нова апаратура, кожна палата оснащена окремою санітарною кімнатою.

«В нас немає простих пацієнтів у нас найскладніші випадки. Сьогодні у відділенні знаходиться три дитини. Скільки їх буде за хвилину, годину, за день складно сказати. Але всі вони потребують невідкладного лікування, постійного нагляду. Відділення розраховане на десять ліжок, чотири з них – це крило інфекційних хвороб. Тепер у кожній палаті стоять монітори, тепер є екстрена кнопка виклику, якої раніше не було. Скажу, що вона не скільки дитині потрібна, скільки медсестрі у разі критичної ситуації. Не гаючи часу можна викликати допомогу. Її руки зараз потрібні біля пацієнта і їй не потрібно бігти викликати лікаря. У неї буде кнопка «допомога». Щоб ви розуміли наше відділення достатньо велике, а після розширення і появи блока інфекційного, ми маємо два пости медичних сестер, докричатися з одного до іншого в край складно. Такий масштабний ремонт був дуже нагальним і чому саме ми стали другим відділенням? Через складність випадків, з якими нам доводиться працювати. І коли ситуація критична, коли умови сучасні це навіть полегшує одужання», — говорила на відкритті оновленого відділення його старша медична сестра Вікторія БОСЮК.

«Головне, що тепер у відділенні максимально комфортно знаходитись нашим пацієнтам. Не можливо порівняти те, що ми сьогодні маємо, з тим, що було. Змінилось абсолютно все», — говорить медична сестра відділення Оксана КОМЛИК.

Вдячність не лише в адресу БФ «Технологія», а й групі компаній «Технлогія», яку очолює Володимир володимирович Заєць, лунала з уст кожного працівника лікарні, та також гостя відкриття.

«Тепер відділення анестезіології та інтенсивної терапії та операційне відділення запрацюють як єдине ціле. Це модернізація європейського рівня. Хотілось би подякувати благодійному фонду «Технологія» та Володимиру Володимировичу Зайцю особисто. Подякувати за ту величезну благодійну роботу, яку вони роблять на базі нашого закладу. Їх робота — це саме добро», — подякував благодійникам за щедрий подарунок головний лікар Ігор Змисля.

Оцінити зміни, які відбулися у відділенні можна за доволі змістовним стендом, що на відкритті розміщувався на вході у приміщення. Для більшості українських лікарень такі умови залишаються нормою: обшарпані стіни, сотні разів перефарбовані двері, роздертий лінолеум та ще радянська техніка. І це великий шанс покращити медичне обслуговування в нашій області надає сьогодні саме благодійний фонд «Технологія».