Ожидание Европы

В список стран, которые украинцам можно посещать без визы, уже этой осенью могут добавиться страны Евросоюза

Екатерина Евдокимова

Шенгенская зона

Решение Европейского парламента и принятие закона о расширении списка безвизовых стран решат судьбу Украины уже в ближайшие дни-недели.

Если же всё решится в пользу украинцев, тогда уже совсем скоро каждый житель страны, который имеет биометрический паспорт, сможет путешествовать по странам Евросоюза без всяких виз. А это, между прочим, 22 страны, которые подписали Шенгенское соглашение, плюс Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр. Помимо этого также безвизовый режим для Украины откроют Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия.

Несмотря на приятное для слуха украинцев словосочетание «безвизовый режим», при этом остается обязательный пакет документов для выезда в Евросоюз. В первую очередь речь идет о биометрическом паспорте, который к тому же обязан быть действительный минимум в течение трех месяцев после планируемой даты возвращения. Его можно оформить, заплатив 950-1000 гривен. Без биометрического паспорта все равно придется оформлять визу. Помимо этого могут понадобиться приглашение или бронь отеля, страховка, билет в обратную сторону. Помните, что при себе нужно иметь как минимум 45 евро из расчета на каждый день поездки. И совсем не обязательно везти с собой наличные деньги, это может выписка из банка либо дорожные чеки.

Путешествовать по странам Шенгенской зоны можно будет не более 90 дней в течение полугода, по крайней мере, именно такие правила были введены для Молдовы. Приехав в страны с безвизовым режимом, каждый украинец не сможет так просто устроиться на работу либо учиться в одном из учебных заведений. Для этого нужно будет оформить соответственно рабочую или студенческую визу. Еще один вариант — получить вид на жительство.

Все данные о вас будут проверены по Шенгенской информационной системе. При этом въезд в страны ЕС могут запретить из-за нарушения законов ранее — к примеру, просрочка визы. Отказать могут также из-за отсутствия рекомендованных документов. В этом случае должны выдать отказ во въезде, который распечатывается на отдельном бланке. Однако и это решение можно оспорить. Информация о том, куда обращаться для этого, написана на самом бланке.

Если не Европа

Перспектива отмены виз для посещения стран Шенгенской зоны – весьма приятная новость: в Европе сосредоточены очень интересные для туристов достопримечательности, украинцев так и тянет в Европу.

Кстати, такая желанная Европа не так уже и закрыта для украинцев. Сегодня можно смело отправиться на отдых к теплому Балтийскому морю, к Дунаю, открыть для себя удивительные крепости, монастыри и горнолыжные курорты. В Албании и Черногории можно находиться до 90 дней без оформления визы, в Боснии и Герцеговине, а также Македонии и Сербии – до 30 дней. Доступны также Шпицберген (архипелаг в Северном Ледовитом океане, часть Норвегии) и Ян-Маен (остров, входит в состав Норвегии), но нужно проехать через Норвегию, для которой требуется виза.

Но есть и немалый список стран с безвизовым режимом для Украины. Чтобы в них поехать, достаточно заграничного паспорта. Это не менее удивительная и привлекательная Азия, Южная и Северная Америка, Африка, Океания, да и та же Европа частично. Возможно, вы удивитесь, но в этом списке больше 100 стран мира…

Зачем далеко ходить, если рядом СНГ? Не так давно Советский Союз разделился на самостоятельные государства. Кстати, в Белоруссию до сих пор можно съездить только по внутреннему паспорту (без заграничного). Все это — интереснейшие страны с древними культурами и своими изюминками, большой плюс, что в них все понимают русский язык и проблем с общением возникнуть не должно.

На 90 дней можно отправиться в путешествие по Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Киргизии, Молдове. Таджикистану и Узбекистану.

Страны Америки имеют своим тонкости, свои прелести, но далекий «Новый свет» к нам намного ближе чем кажется. Амазонка, озера, мощные водопады, памятники истории, музыка и футбол. И каждая страна увлекательнее другой. На 30 дней можно приехать на Ямайку. Дольше задержаться разрешат в Антигуа и Барбуда, Аргентине, Бразилии, Панаме, Парагвае и Сальвадоре — до 90 дней. Путешествовать по Гватемале, Гренаде, Никарагуа, Чили, Эквадору можно только с туристическим ваучером не больше трех месяцев. А вот в Перу с тем же туристическим ваучером можно задержаться до 183 дней.

Очень популярный Восток со своей удивительной культурой и традициями также открыт для украинцев. Древние города, грандиозные храмовые и дворцовые комплексы, удивительные творения природы и рук человеческих, морские курорты и пестрые восточные базары рады путешественникам. В китайские города Шанхай, Нанкин и Ханчжоу можно приехать на шесть суток без оформления визы. До 14 дней можно пробыть в Гонконге, путешествовать целый месяц разрешат по Брунею и Малайзии, на 60 дней открывает свои границы Турция, а на 90 – Израиль.

Жаркий Африканский континент завораживает с первого взгляда: пирамиды и заповедники, аквариумы и вулканы, подводная охота и популярные лакомства, сувенирные лавки и арт-галереи, баобабы и страусиные фермы. На целый месяц можно отправиться в Свазиленд и на Сейшельские Острова, а также в Тунис, но только с туристическим ваучером. Захарная Сахара и Намибия открыты для безвизового посещения на 90 дней.

А еще не заморачиаясь оформлением визы, но со своими нюансами можно посетить страны Океании. Острова Питкерн в Тихом океане открыты на 14 дней, при условии что прибудете и отплывете вы на одном судне. Острова Кука, Самоа — до 60 дней, Ниуэ, Палау и ряд других островов – до 30 дней. По Микронезии можно путешествовать только с туристическим ваучером.

Пограничные тонкости

Сегодня довольно распространено одно заблуждение — наличие в паспорте шенгенской визы не обеспечивает вам возможность свободно путешествовать по Евросоюзу. Путешествуя по Шенгенской зоне, украинцы все чаще попадают в неприятности из-за сознательных и бессознательных нарушений, которыми регулируется движение не граждан стран ЕС.

Мы с нетерпением ждем отмены виз, но пока пользуемся этой системой, не лишним будет напомнить некоторые правила и тонкости, которые позволят вам безопасно путешествовать по Шенгену.

Правило первого въезда. Границу Шенгена впервые желательно пересечь через границу страны, выдавшей вам многократную визу. Если пренебрежете этим, вам могут отказать в следующей визе, мотивируя это тем, что прежней вы «не воспользовались» или ввели работников консульства «в заблуждение».

Находиться большую часть времени. Получая краткосрочную визу, вам желательно максимально использовать срок ее действия в государстве, которое ее выдало, т.е. страна оформления визы должна быть страной основного назначения.

Одна цель путешествия. Даже если у вас несколько целей для осуществления поездки, подавая документы на визу, надо все же указывать одну — приоритетную. А во время пересечения границы четко ее сформулировать и иметь при себе документы, эту цель подтверждающие. Заявленная множественная цель вызывает у служащего подозрение о ложном информировании об истинной цели поездки.

Иметь при себе подтверждение. Если вы все же решили изменить цель пребывания в процессе путешествия, отправляясь в другую страну Шенгена, должны иметь с собой соответствующие документы: бронирование отелей, туристические ваучеры, приглашения, контакты лиц, в которых планируете останавливаться, письма или e-mail от них.

Важные формальности

Статья 313 Гражданского кодекса Украины гласит, что любой гражданин нашей страны, достигший 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Родины, а свобода передвижения является неотъемлемым правам, гарантированным Конституцией. Однако, отправляясь в туры по Европе, покупая горящие путевки и организуя отдых в любой точке мира, следует знать, какие документы позволяют беспрепятственно путешествовать за границу и обратно.

В первую очередь, это удостоверение личности (паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж, проездной документ ребенка, дипломатический паспорт; служебный паспорт или удостоверение личности моряка), а также страховка.

Имейте в виду, что с 1 октября украинцы уже не смогут продлить свои загранпаспорта. Верховная Рада Украины приняла соответствующий Закон, направленный на либерализацию Европейским союзом визового режима для Украины. Заграничные паспорта не будут продлеваться. Теперь в случае окончания их срока действия следует оформить новый паспортный документ. Заграничные паспорта, срок действия которых уже продлен, будут оставаться действительными на срок, на который они были продолжены.

Врез:

Единственной страной Европы, куда нельзя будет поехать без визы украинцам, останется Великобритания

Цитата

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции:

«Из того, что мы видим, и как происходит процедура согласования, Украина может получить безвизовый режим с ЕС осенью этого года. Не будем гадать — будет это 25 сентября или 25 октября. Я считаю, что мы имеем все основания, чтобы оценивать нашу работу как полностью выполненную. Мы это видим по оценкам Еврокомиссии, уже двух комитетов Европарламента. Мы получили аналогичные оценки на всех наших встречах с премьер-министрами четырех стран Вышеградской группы».