Панорама / сумы / новости / события / комментарии
17.02 Пятница

Ожидание Европы

03.10.2016, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама

В список стран, которые украинцам можно посещать без визы, уже этой осенью могут добавиться страны Евросоюза
Екатерина Евдокимова

Шенгенская зона
Решение Европейского парламента и принятие закона о расширении списка безвизовых стран решат судьбу Украины уже в ближайшие дни-недели.
Если же всё решится в пользу украинцев, тогда уже совсем скоро каждый житель страны, который имеет биометрический паспорт, сможет путешествовать по странам Евросоюза без всяких виз. А это, между прочим, 22 страны, которые подписали Шенгенское соглашение, плюс Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр. Помимо этого также безвизовый режим для Украины откроют Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия.
Несмотря на приятное для слуха украинцев словосочетание «безвизовый режим», при этом остается обязательный пакет документов для выезда в Евросоюз. В первую очередь речь идет о биометрическом паспорте, который к тому же обязан быть действительный минимум в течение трех месяцев после планируемой даты возвращения. Его можно оформить, заплатив 950-1000 гривен. Без биометрического паспорта все равно придется оформлять визу. Помимо этого могут понадобиться приглашение или бронь отеля, страховка, билет в обратную сторону. Помните, что при себе нужно иметь как минимум 45 евро из расчета на каждый день поездки. И совсем не обязательно везти с собой наличные деньги, это может выписка из банка либо дорожные чеки.
Путешествовать по странам Шенгенской зоны можно будет не более 90 дней в течение полугода, по крайней мере, именно такие правила были введены для Молдовы. Приехав в страны с безвизовым режимом, каждый украинец не сможет так просто устроиться на работу либо учиться в одном из учебных заведений. Для этого нужно будет оформить соответственно рабочую или студенческую визу. Еще один вариант — получить вид на жительство.
Все данные о вас будут проверены по Шенгенской информационной системе. При этом въезд в страны ЕС могут запретить из-за нарушения законов ранее — к примеру, просрочка визы. Отказать могут также из-за отсутствия рекомендованных документов. В этом случае должны выдать отказ во въезде, который распечатывается на отдельном бланке. Однако и это решение можно оспорить. Информация о том, куда обращаться для этого, написана на самом бланке.

Если не Европа
Перспектива отмены виз для посещения стран Шенгенской зоны – весьма приятная новость: в Европе сосредоточены очень интересные для туристов достопримечательности, украинцев так и тянет в Европу.
Кстати, такая желанная Европа не так уже и закрыта для украинцев. Сегодня можно смело отправиться на отдых к теплому Балтийскому морю, к Дунаю, открыть для себя удивительные крепости, монастыри и горнолыжные курорты. В Албании и Черногории можно находиться до 90 дней без оформления визы, в Боснии и Герцеговине, а также Македонии и Сербии – до 30 дней. Доступны также Шпицберген (архипелаг в Северном Ледовитом океане, часть Норвегии) и Ян-Маен (остров, входит в состав Норвегии), но нужно проехать через Норвегию, для которой требуется виза.
Но есть и немалый список стран с безвизовым режимом для Украины. Чтобы в них поехать, достаточно заграничного паспорта. Это не менее удивительная и привлекательная Азия, Южная и Северная Америка, Африка, Океания, да и та же Европа частично. Возможно, вы удивитесь, но в этом списке больше 100 стран мира…
Зачем далеко ходить, если рядом СНГ? Не так давно Советский Союз разделился на самостоятельные государства. Кстати, в Белоруссию до сих пор можно съездить только по внутреннему паспорту (без заграничного). Все это — интереснейшие страны с древними культурами и своими изюминками, большой плюс, что в них все понимают русский язык и проблем с общением возникнуть не должно.
На 90 дней можно отправиться в путешествие по Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Киргизии, Молдове. Таджикистану и Узбекистану.
Страны Америки имеют своим тонкости, свои прелести, но далекий «Новый свет» к нам намного ближе чем кажется. Амазонка, озера, мощные водопады, памятники истории, музыка и футбол. И каждая страна увлекательнее другой. На 30 дней можно приехать на Ямайку. Дольше задержаться разрешат в Антигуа и Барбуда, Аргентине, Бразилии, Панаме, Парагвае и Сальвадоре — до 90 дней. Путешествовать по Гватемале, Гренаде, Никарагуа, Чили, Эквадору можно только с туристическим ваучером не больше трех месяцев. А вот в Перу с тем же туристическим ваучером можно задержаться до 183 дней.
Очень популярный Восток со своей удивительной культурой и традициями также открыт для украинцев. Древние города, грандиозные храмовые и дворцовые комплексы, удивительные творения природы и рук человеческих, морские курорты и пестрые восточные базары рады путешественникам. В китайские города Шанхай, Нанкин и Ханчжоу можно приехать на шесть суток без оформления визы. До 14 дней можно пробыть в Гонконге, путешествовать целый месяц разрешат по Брунею и Малайзии, на 60 дней открывает свои границы Турция, а на 90 – Израиль.
Жаркий Африканский континент завораживает с первого взгляда: пирамиды и заповедники, аквариумы и вулканы, подводная охота и популярные лакомства, сувенирные лавки и арт-галереи, баобабы и страусиные фермы. На целый месяц можно отправиться в Свазиленд и на Сейшельские Острова, а также в Тунис, но только с туристическим ваучером. Захарная Сахара и Намибия открыты для безвизового посещения на 90 дней.
А еще не заморачиаясь оформлением визы, но со своими нюансами можно посетить страны Океании. Острова Питкерн в Тихом океане открыты на 14 дней, при условии что прибудете и отплывете вы на одном судне. Острова Кука, Самоа — до 60 дней, Ниуэ, Палау и ряд других островов – до 30 дней. По Микронезии можно путешествовать только с туристическим ваучером.

Пограничные тонкости
Сегодня довольно распространено одно заблуждение — наличие в паспорте шенгенской визы не обеспечивает вам возможность свободно путешествовать по Евросоюзу. Путешествуя по Шенгенской зоне, украинцы все чаще попадают в неприятности из-за сознательных и бессознательных нарушений, которыми регулируется движение не граждан стран ЕС.
Мы с нетерпением ждем отмены виз, но пока пользуемся этой системой, не лишним будет напомнить некоторые правила и тонкости, которые позволят вам безопасно путешествовать по Шенгену.
Правило первого въезда. Границу Шенгена впервые желательно пересечь через границу страны, выдавшей вам многократную визу. Если пренебрежете этим, вам могут отказать в следующей визе, мотивируя это тем, что прежней вы «не воспользовались» или ввели работников консульства «в заблуждение».
Находиться большую часть времени. Получая краткосрочную визу, вам желательно максимально использовать срок ее действия в государстве, которое ее выдало, т.е. страна оформления визы должна быть страной основного назначения.
Одна цель путешествия. Даже если у вас несколько целей для осуществления поездки, подавая документы на визу, надо все же указывать одну — приоритетную. А во время пересечения границы четко ее сформулировать и иметь при себе документы, эту цель подтверждающие. Заявленная множественная цель вызывает у служащего подозрение о ложном информировании об истинной цели поездки.
Иметь при себе подтверждение. Если вы все же решили изменить цель пребывания в процессе путешествия, отправляясь в другую страну Шенгена, должны иметь с собой соответствующие документы: бронирование отелей, туристические ваучеры, приглашения, контакты лиц, в которых планируете останавливаться, письма или e-mail от них.
Важные формальности
Статья 313 Гражданского кодекса Украины гласит, что любой гражданин нашей страны, достигший 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Родины, а свобода передвижения является неотъемлемым правам, гарантированным Конституцией. Однако, отправляясь в туры по Европе, покупая горящие путевки и организуя отдых в любой точке мира, следует знать, какие документы позволяют беспрепятственно путешествовать за границу и обратно.
В первую очередь, это удостоверение личности (паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж, проездной документ ребенка, дипломатический паспорт; служебный паспорт или удостоверение личности моряка), а также страховка.
Имейте в виду, что с 1 октября украинцы уже не смогут продлить свои загранпаспорта. Верховная Рада Украины приняла соответствующий Закон, направленный на либерализацию Европейским союзом визового режима для Украины. Заграничные паспорта не будут продлеваться. Теперь в случае окончания их срока действия следует оформить новый паспортный документ. Заграничные паспорта, срок действия которых уже продлен, будут оставаться действительными на срок, на который они были продолжены.

Врез:
Единственной страной Европы, куда нельзя будет поехать без визы украинцам, останется Великобритания

Цитата
Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции:
«Из того, что мы видим, и как происходит процедура согласования, Украина может получить безвизовый режим с ЕС осенью этого года. Не будем гадать — будет это 25 сентября или 25 октября. Я считаю, что мы имеем все основания, чтобы оценивать нашу работу как полностью выполненную. Мы это видим по оценкам Еврокомиссии, уже двух комитетов Европарламента. Мы получили аналогичные оценки на всех наших встречах с премьер-министрами четырех стран Вышеградской группы».

Напечатать Письмо автору Просмотров 350 Комментариев 1

читайте также
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото) 17 фото
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)
20.01.2017, 20:07 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 20:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 92 Комментариев 0
Хор «Мрія» вдруге підкорив Львів (відео) 9 фото
Хор «Мрія» вдруге підкорив Львів (відео)
20.01.2017, 14:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Скатился: Клочко последний в рейтинге губернаторов
Скатился: Клочко последний в рейтинге губернаторов
17.01.2017, 16:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.01.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 485 Комментариев 0
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото) 3 фото
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото)
17.01.2017, 10:25 Новость
Панорама Панорама 17.01.2017, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 341 Комментариев 0
Всех вылечит: назначение у фискалов (фото)
Всех вылечит: назначение у фискалов (фото)
14.11.2016, 13:13 Новость
Панорама Панорама 14.11.2016, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 318 Комментариев 0
В Сумах: Сыча нет, протестов – пока тоже
В Сумах: Сыча нет, протестов – пока тоже
14.11.2016, 12:27 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 14.11.2016, 12:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 375 Комментариев 0
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
10.11.2016, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.11.2016, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Политика, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 313 Комментариев 2
Расследование на Сумщине: полицейские от полиграфа отказались 7 фото
Расследование на Сумщине: полицейские от полиграфа отказались
08.11.2016, 12:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.11.2016, 12:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 377 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Анна Янчук
    Анна Янчук | Сегодня, 12:24

    Хм, насколько я знаю, законопроект про невозможность продления загранпаспортов уже действует, так как я хотела себе продлить, но мне сообщили, что надо только оформлять новый, пластиковый, с отпечатками пальцев и т.д. А вот безвиза до сих пор нет) Потому что буквально на днях нашла в интернете очень хорошие туры в Андорру — http://www.coraltravel.ua/main/andorra.aspx на сайте Coral Travel буквально на днях выставили, вот и хотела успеть съездить до конца зимнего сезона, чтоб покататься на лыжах. За свою цену предлагают просто фантастический сервис. А теперь вот не уверена, что успею из-за этой всей кутерьмы с паспортами. Сама виновата, конечно, потому что надо было ещё осенью этим заняться. Но если бы сделали безвиз было бы уже намного проще.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 442 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 335 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы инициативу института национальной памяти относительно переноса и сокращения праздников в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Вчера, 18:08
admin admin Вчера, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
Вчера, 15:01
admin admin Вчера, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Как сумчане могут экономить на отдыхе в Карпатах
14.02.2017, 17:17
admin admin 14.02.2017, 17:17 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
За покупками на vskidku.com.ua — сайт оптимальных предложений города Сумы
13.02.2017, 18:22
admin admin 13.02.2017, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)
А разве у нас кто-то когда-нибудь "отвечал"? Загребают первого встречного да и всё.
Сегодня, 12:35
Анна Янчук к материалу
На Сумщине стали потреблять больше газа
А нечего предоставлять субсидии. Я по родственникам знаю: пока не было субсидии - экономили, но не мерзли. А как только ...
Сегодня, 12:31
Анна Янчук к материалу
Ожидание Европы
Хм, насколько я знаю, законопроект про невозможность продления загранпаспортов уже действует, так как я хотела себе продлить, но мне сообщили, ...
Сегодня, 12:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII