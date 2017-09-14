Безработица в Украине: динамика и статистика (инфографика)

За последние 4 года уровень безработицы в Украине снизился на 0,3%. Такие данные в октябре обнародовала Государственная служба статистики. Если в сентябре 2013 года в Украине безработные составляли 1,5% от общего количества трудоспособного населения, то сейчас они составляют 1,2%. Самым высоким же уровень безработицы за последние 4 года был в 2014-м: тогда без работы официально оставались 1,6% граждан Украины трудоспособного возраста. Начиная с 2015-го процент нетрудоустроенных начал демонстрировать динамику к снижению, — сообщает «Слово и Дело».

Интересен такой момент: по данным Госстата, ежегодно с января по сентябрь количество безработных стабильно уменьшается. В 2013 году за 9 месяцев работу нашли 422,1 тыс. человек, которые в начале года были безработными, в 2014-м – 418,1 тыс., в 2015-м – 407,4 тыс., в 2016-м – 341 5 тыс. В этом году такая тенденция сохранилась: в сентябре безработных было на 303 тыс. меньше, чем в январе.

В сентябре 2017 года по показателю наполненности рынка труда вакансиями страна вернулась примерно к уровню 2014 года. Четыре года назад на одно рабочее место на рынке претендовали в среднем 5 человек, сегодня – 4. Как и в случае с процентом безработных, в начале года количество людей, не имеющих работы, было традиционно больше, чем в конце. Наиболее тяжелой в этом плане ситуация была в 2015-2016 годах: в январе 2015-го на одну незакрытую вакансию претендовали 13 человек, в сентябре того же года – 10, в январе 2016-го – целых 16 человек. Далее ситуация несколько стабилизировалась