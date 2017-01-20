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04.04 Вторник

Без тормозов: гороскоп на 4 апреля

Сегодня, 03:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Без тормозов: гороскоп на 4 апреля

Можно спустить себя с тормозов и позволить себе расслабленное поведение. В этот день заметно повысится любовное притяжение, и лёгкий, непосредственный взгляд на мир этому всячески поспособствует.
Овен:
Овнам сегодня не стоит избегать мелочей, необходимых для продуктивного общения с близкими. Милый подарок, вежливое обращение и искренний комплимент — вот и всё, что требуется от вас в движении к поставленной цели.
Телец:
Тельцам сегодня будет с огромным успехом удаваться всё, что связано с творческой сферой. В момент, когда вы наполнены вдохновением и верой в себя, вы действительно имеете все шансы создать настоящий шедевр или истинное произведение искусства.
Близнецы:
Близнецы в этот день поставят крупный эксперимент с собственной внешностью. Ваша новая причёска, наряд или цвет волос произведёт настоящий фурор, и вы в мгновение ока станете звездой сегодняшней вечеринки.
Рак:
Спокойствие Раков в этот день нарушит какая-то фигура из прошлого. Когда на вашем пороге появится приятель, которого вы не видели уже много лет, вы испытаете огромную радость и тотчас организуете небольшое застолье.
Лев:
Будет везти во всём, что связано с межличностной сферой. Сегодня произойдёт знакомство, которое перевернёт ваш привычный уклад и заставит вас искренне поверить, что любовь с первого взгляда действительно существует.
Дева:
Девам в этот день придётся смириться со срывом ранее намеченных планов. Чтобы мелкие неприятности и заминки окончательно не лишили вас веры в себя, относитесь к происходящему как можно спокойней.
Весы:
Весам в этот день с большим трудом будут удаваться выступления перед публикой. Ранним утром вы почувствуете непонятный нервоз, который постепенно перерастёт в страшную панику и лишит вас уверенности в собственных силах.
Скорпион:
Общую положительную картину этого дня для Скорпионов испортит приезд нелюбимого родственника. Чтобы не спровоцировать очередной семейный скандал, постарайтесь сдерживать себя от язвительных слов и от открытого проявления недовольства.
Стрелец:
Придётся потратить немало сил на восстановление утраченной внутрисемейной гармонии. Ваша вторая половинка долго не сможет простить, что вы позволили себе флиртовать с какой-то симпатичной особой.
Козерог:
Козероги в этот день окажутся неспособны на выполнение утомительных домашних дел и на прочие бытовые подвиги. Всё, что вы сможете совершить в эту субботу — это спокойно лежать с пультом в руке и смотреть телевизор.
Водолей:
Будут решать вопросы, связанные с недвижимостью или с оформлением наследства. При знакомстве с документацией не избегайте мелочей (внимательно читайте даже то, что написано очень неразборчивым шрифтом).
Рыбы:
Рыбы в этот день начнут всерьёз подозревать в измене своего любимого человека. Чтобы ваши внутренние опасения не спровоцировали семейный скандал, сначала найдите подтверждение своих догадок, а только потом выдвигайте любого рода претензии.

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