Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.05 Среда

Без столкновений: День 9 мая прошёл в Сумах спокойно (фото)

Сегодня, 10:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В отличие от других городов Украины, День 9 мая прошёл в Сумах без инцидентов. Официальные мероприятия по возложению цветов к памятникам погибшим в АТО и во Второй мировой войне, а также митинг реквием состоялся на Аллее Славы городского кладбища и возле Монумента Славы. «Альтернативная» акция, организованная депутатами «Оппоблока» и близкими к ним общественными организациями, проходила возле памятного знака Героям Сумщины на одноименной улице (быв. Героев Сталинграда). Очевидно,она должна была стать аналогом пророссийской акции «Бессмертный полк», поскольку многие участники пришли туда с портретами своих близких. Возле места проведения мероприятия присутствовало множество полицейских, а также активисты правых организаций и ветераны АТО. Ни «георгиевские» ленточки, ни красные знамёна на альтернативной акции не использовались – участники лишь запустили в небо шарики синего цвета и надувных голубей белого цвета. Однако словесной риторики в русле российской пропаганды здесь прозвучало немало.
Также в этот день на Театральной площади прошла выставка военной техники и стрелкового оружия, собравшая много сумчан. Рядом проходили соревнования по метанию холодного оружия. В городском парке фонд «Sagasitas-Сумы» организовал для всех желающих угощение солдатской кашей и чаем, а также предоставил бесплатную возможность прыгнуть с парашютом – правда, с парашютной вышки. Желающих оказалось немало.

Напечатать Письмо автору Просмотров 65 Комментариев 0

читайте также
В Сумах солнечные дети отпраздновали свой день (фото) 8 фото
В Сумах солнечные дети отпраздновали свой день (фото)
21.03.2017, 13:13 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 21.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 203 Комментариев 0
В Сумах на выходных можно посетить сельхозярмарку
В Сумах на выходных можно посетить сельхозярмарку
21.03.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 21.03.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 376 Комментариев 0
Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт) 3 фото
Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт)
21.03.2017, 10:03 Новость
Панорама Панорама 21.03.2017, 10:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 318 Комментариев 0
Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт) 2 фото
Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт)
20.03.2017, 15:40 Новость
Панорама Панорама 20.03.2017, 15:40 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 358 Комментариев 1
В Сумах погуляли хорошо (фото) 19 фото
В Сумах погуляли хорошо (фото)
27.02.2017, 08:20 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 27.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 596 Комментариев 0
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото) 3 фото
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)
03.02.2017, 16:16 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 03.02.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 599 Комментариев 0
Не разминулись на мосту в Сумах (фото) 6 фото
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)
03.02.2017, 14:00 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 14:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 427 Комментариев 0
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото) 8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 356 Комментариев 0
Теги
, ,
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 512 Комментариев 0
Опросы

Что для вас 9 Мая?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 119 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Мне нравится такой стиль, одну из комнат думаю сделать именно так. Уже и подходящую мебель подыскал в хорошем магазине, читал ...
08.05.2017, 19:44
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII