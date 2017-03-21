Без столкновений: День 9 мая прошёл в Сумах спокойно (фото)

В отличие от других городов Украины, День 9 мая прошёл в Сумах без инцидентов. Официальные мероприятия по возложению цветов к памятникам погибшим в АТО и во Второй мировой войне, а также митинг реквием состоялся на Аллее Славы городского кладбища и возле Монумента Славы. «Альтернативная» акция, организованная депутатами «Оппоблока» и близкими к ним общественными организациями, проходила возле памятного знака Героям Сумщины на одноименной улице (быв. Героев Сталинграда). Очевидно,она должна была стать аналогом пророссийской акции «Бессмертный полк», поскольку многие участники пришли туда с портретами своих близких. Возле места проведения мероприятия присутствовало множество полицейских, а также активисты правых организаций и ветераны АТО. Ни «георгиевские» ленточки, ни красные знамёна на альтернативной акции не использовались – участники лишь запустили в небо шарики синего цвета и надувных голубей белого цвета. Однако словесной риторики в русле российской пропаганды здесь прозвучало немало.

Также в этот день на Театральной площади прошла выставка военной техники и стрелкового оружия, собравшая много сумчан. Рядом проходили соревнования по метанию холодного оружия. В городском парке фонд «Sagasitas-Сумы» организовал для всех желающих угощение солдатской кашей и чаем, а также предоставил бесплатную возможность прыгнуть с парашютом – правда, с парашютной вышки. Желающих оказалось немало.