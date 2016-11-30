Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.01 Пятница

Без паники! Иди и плати

Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Без паники! Иди и плати

После сообщения о том, что «Укрпошта» перестала принимать коммунальные платежи на счета киевского ГИВЦ, возник ажиотаж и в Сумах. Поводов для беспокойства нет. Сумская дирекция УГППС «Укрпочта» сообщает, что в отделениях почтовой связи осуществляется бесперебойный прием всех видов платежей, в том числе коммунальных.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Из Сум – в Киев: машиностроители хотят работать
Из Сум – в Киев: машиностроители хотят работать
30.11.2016, 07:07 Новость
Панорама Панорама 30.11.2016, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 245 Комментариев 0
В Сумах лозунг из трех П нашел поддержку (фото) 5 фото
В Сумах лозунг из трех П нашел поддержку (фото)
29.11.2016, 14:18 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 29.11.2016, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 590 Комментариев 1
Из жизни водоплавающих и спасателей: операция в Сумах (фото) 5 фото
Из жизни водоплавающих и спасателей: операция в Сумах (фото)
25.11.2016, 19:19 Новость
Панорама Панорама 25.11.2016, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 213 Комментариев 0
Сумские фискалы «отвечают» за обыск в Киеве
Сумские фискалы «отвечают» за обыск в Киеве
25.11.2016, 15:21 Новость
Панорама Панорама 25.11.2016, 15:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 267 Комментариев 0
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото) 6 фото
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото)
12.10.2016, 07:16 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 12.10.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 495 Комментариев 3
Пикет в Сумах: партийные разборки (фото) 3 фото
Пикет в Сумах: партийные разборки (фото)
11.10.2016, 13:22 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 11.10.2016, 13:22 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 611 Комментариев 0
В Сумах: противоречивые данные (фото) 2 фото
В Сумах: противоречивые данные (фото)
11.10.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 707 Комментариев 0
Политические страсти из-за «Центролита» в Сумах
Политические страсти из-за «Центролита» в Сумах
10.10.2016, 14:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.10.2016, 14:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 591 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 183 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 198 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. ...
Вчера, 20:55
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
09.01.2017, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
09.01.2017, 12:54
http://tvgid.ua/serial/18820/dokazatelstva-prestupleniya/
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII