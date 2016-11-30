Без паники! Иди и плати

После сообщения о том, что «Укрпошта» перестала принимать коммунальные платежи на счета киевского ГИВЦ, возник ажиотаж и в Сумах. Поводов для беспокойства нет. Сумская дирекция УГППС «Укрпочта» сообщает, что в отделениях почтовой связи осуществляется бесперебойный прием всех видов платежей, в том числе коммунальных.