После сообщения о том, что «Укрпошта» перестала принимать коммунальные платежи на счета киевского ГИВЦ, возник ажиотаж и в Сумах. Поводов для беспокойства нет. Сумская дирекция УГППС «Укрпочта» сообщает, что в отделениях почтовой связи осуществляется бесперебойный прием всех видов платежей, в том числе коммунальных.
Без паники! Иди и плати
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