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Без недостатков: гороскоп на 25 октября

Сегодня, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Без недостатков: гороскоп на 25 октября

Стоит заняться углублённой работой над собой. Все мероприятия, направленные на искоренение собственных недостатков, сегодня принесут замечательные плоды и станут одним из заслуженных поводов гордиться своей силой воли.
Овен:
Овны сегодня будут слишком импульсивны и прямолинейны. Далеко не каждому из людей, с которыми вы вступите в диалог, следует знать всё, что вы захотите озвучить, поддавшись власти своих негативных эмоций.
Телец:
Тельцы примут участие в какой-то сомнительной авантюре. Благо, что мероприятие, которое доставит вам много ярких эмоций и колоссальный выброс адреналина, не станет для вас причиной проблем с правоохранительными органами.
Близнецы:
Близнецам приподнятое настроение испортит звонок от нелюбимого родственника. Вы будете рвать и метать, когда узнаете, что этот жутко занудный человек планирует нанести вам визит, который продлится на протяжении целой недели.
Рак:
Раки внезапно поймут, что надо срочно вносить коррективы в свой план питания. Не желая мириться с лишними килограммами, которые появились на вашей фигуре, вы откажетесь от всех продуктов, способных помешать вашей борьбе за стройность.
Лев:
Эмоциональная неуравновешенность Львов в этот день приведёт к непредсказуемым результатам. Не исключено, что с вами перестанет общаться кто-то из близких друзей или родственников после того, как вы озвучите в адрес этого человека явно не объективную критику.
Дева:
Девы сегодня испытают непреодолимое желание нравиться окружающим. С этой целью вы будете приветливо улыбаться всем, с кем в этот день вам суждено вступить в продолжительные диалоги или в кратковременные контакты.
Весы:
Весы сегодня останутся очень не довольны качеством полученной услуги. Вы будете негодовать, что человек, которому вы доверили ремонт своего автомобиля, поступил как настоящий профан и не устранил истинную причину поломки.
Скорпион:
Скорпионам в этот день следует очень осторожно подходить к вопросам экономии. В желании сохранить свой семейный бюджет вы рискуете приобрести предмет, качество которого явно не соответствует данным, заявленным на упаковке.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут с большим энтузиазмом выполнять текущие дела по хозяйству. Вы внезапно обнаружите, что создавать вокруг себя чистоту и уют — это очень увлекательное мероприятие, особенно, если вам кто-то постоянно помогает.
Козерог:
Козероги сегодня проявят милосердие к совершенно незнакомому человеку. После того, как вы довезёте до дома даму с огромными сумками (проводите старушку или дадите деньги бездомному), вам предстоит испытать ни с чем несравнимую гордость за свои заслуги.
Водолей:
Водолеям категорически противопоказано «заедать» свои многочисленные горести и печали. Все ваши беды уже скоро пройдут, оставив после себя лишние килограммы, с которыми вам придётся долгое время бороться.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут о чём-то сплетничать со своими виртуальными собеседниками. За этим диалогом вы проведёте очень много часов, и лишь поздним вечером с удивлением обнаружите, что день прошел на редкость бестолково.

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