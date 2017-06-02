Без инициативы: гороскоп на 8 июня

Сегодня с большим трудом будет удаваться любого рода активность. Чтобы этот день не стал причиной страшного недовольства собой, сегодня следует сосредоточиться на выполнении только хорошо знакомых дел, отказавшись от проявлений инициативы.

Овен:

Овны сегодня будут вяло выполнять свои текущие служебные дела, мысленно мечтая об отдыхе. Усталость после бурных выходных отпустит вас только вечером, и в этот момент вы дадите себе слово впредь не употреблять алкоголь.

Телец:

Тельцам сегодня очень пригодится свой прошлый опыт. В решении каких-то бытовых трудностей вы внезапно поймёте, что подобная проблема уже имела место быть, и, вспомнив пути её преодоления, вы мгновенно устраните это происшествие.

Близнецы:

Близнецы проведут этот день в очень напряжённом ритме. У вас не появится ни малейшей возможности отдохнуть, так как бесконечные поездки, телефонные звонки и прочие безотлагательные дела не прекратятся ни на минуту.

Рак:

Раки не позволят, чтобы служебный коллектив наслаждался отсутствием вышестоящего руководства. Вы сами будете очень ответственно выполнять все текущие дела, и потребуете столь же серьёзного подхода к работе от своих сослуживцев.

Лев:

Львам в этот день суждено возвратиться к прежним любовным привязанностям. Человек, с которым в прошлом вас связывал пылкий роман, внезапно напомнит о себе телефонным звонком или с помощью трогательного СМС-сообщения.

Дева:

Девам сегодня будут постоянно мешать мелкие неисправности незаменимых приборов. Эти неприятности лишат вас уверенности в себе, и вы не захотите выполнять проект, от которого зависит будущее вашей карьеры.

Весы:

Весам сегодня удастся умело сочетать личную жизнь с выполнением служебного долга. Ваше начальство даже не заметит, что, находясь за компьютером, вы не только работаете с документами, но и активно занимаетесь Интернет-перепиской.

Скорпион:

Скорпионы сегодня откажутся от выполнения чьих-либо прихотей и сиюминутных желаний. Вы поступите как настоящий профессионал (придёте на службу, отключите телефон и в полной мере сосредоточитесь на выполнении служебного долга).

Стрелец:

Стрельцам придётся прибегнуть к услугам высококвалифицированного юриста. Поводом для этого станет сложнейший вопрос, решить который способен лишь человек, имеющий соответствующее образование.

Козерог:

Козерогам сегодня не следует ни на шаг отступать от ранее составленного плана своих текущих расходов. Любая трата, совершённая вами в этот день, вместо радости и ликований принесёт вам множество трудностей в финансовой сфере.

Водолей:

Водолеи сегодня будут придирчиво оценивать свой гардероб, отправляясь на работу. Накануне важной встречи вам действительно следует продумать свой облик вплоть до мелочей, ведь люди, общение с которыми вам предстоит, не выносят неряшливости или чрезмерной крикливости.

Рыбы:

Рыбы сегодня на некоторое время выпадут из реальной действительности. Пока вы занимаетесь устранением ошибки, допущенной в служебных делах, у вас не возникнет желания обсуждать с коллегами минувшие выходные.