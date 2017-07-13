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05.10 Четверг

Без эмоций: гороскоп на 5 октября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Без эмоций: гороскоп на 5 октября

День пройдёт в очень ровной, сдержанной атмосфере. Сегодня даже в общении с близкими людьми будет преобладать сухой тон, что станет помехой для проведения задушевных бесед и откровенных разговоров.
Овен:
Овнам в этот день необходимо избегать зацикленности только на собственных интересах. Близкий друг никогда не простит, что в момент, когда он оказался в сложной жизненной ситуации, вы отказались протянуть ему руку помощи.
Телец:
Тельцам сегодня удастся совершить очень удачную сделку. Предмет, обладателем которого вы станете в результате обмена с коллегой, вызовет у вас бурю позитивных эмоций. Однако окружающим будет сложно понять причину этих восторгов.
Близнецы:
Близнецы 5 октября будут находиться в центре всеобщего внимания. У кого-то вызовет интерес ваш неординарный наряд, а кто-то захочется поближе пообщаться с вами, так как сможет рассмотреть в вас разностороннюю личность.
Рак:
Ракам сегодня особенно хорошо будут удаваться занятия, связанные с поиском информации. Однако постарайтесь, чтобы «разведывательные» работы с помощью Интернета не превратились для вас в многочасовое общение со своими бывшими одноклассниками.
Лев:
Львы посвятят этот день поискам единомышленников. Для успеха вашей новой идеи потребуется наличие надёжных людей, которые обладают широким кругозором и массой свободного времени.
Дева:
Девы сегодня получат ответ от потенциального работодателя. Ваше резюме произведёт должный эффект, но вы будете вынуждены узнать, что в настоящий момент на предприятии, стать сотрудником которого вы так страстно мечтаете, нет свободных вакансий.
Весы:
Весам сегодня предстоит вернуться к своим прежним утомительным начинаниям. Ваш начальник внезапно вспомнит, что вы так и не завершили начатое в прошлом задание, и обяжет вас в кратчайшие сроки исправить эту оплошность.
Скорпион:
Скорпионов сегодня ожидает успех в каком-то рискованном мероприятии. Однако на будущее вам придётся сделать следующий вывод — риск уместен только тогда, когда есть дополнительные пути к отступлению.
Стрелец:
Стрельцам в этот день будут очень хорошо удаваться публичные выступления. Ваши благодарные слушатели впоследствии поинтересуются, почему вы так долго наотрез отказывались пользоваться своими ораторскими талантами.
Козерог:
Перед Козерогами откроются новые пути для карьерного роста. После увольнения одного из коллег вы поймёте, что эта должность ждала именно вас и вам нельзя терять ни минуты, чтобы получить перспективное назначение.
Водолей:
Водолеев сегодня ожидает ряд не самых приятных событий на личном фронте. Высока вероятность, что вы услышите «нет» от человека, за которым долго ухаживали, или ваша нынешняя вторая половинка объявит, что хочет некоторое время пожить отдельно.
Рыбы:
Рыбы будут сильно обеспокоены состоянием своего здоровья. После того, как вы ознакомитесь с массой медицинской информации на интернет-порталах, вам станет понятно — ваше недомогание спровоцировано осенней депрессией.

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