Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.05 Пятница

Без эмоций: гороскоп на 19 мая

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Без эмоций: гороскоп на 19 мая

Следует категорически отказаться от риска и не ставить свою репутацию под удар. Все решения, принятые в этот день под властью эмоций, могут привести к непредсказуемым последствиям и стать причиной крупных проблем.
Овен:
Овны слишком поторопятся увидеть конкретный результат своих трудов. Эта спешка не лучшим образом отразится на начатом вами деле и несколько замедлит рабочий процесс.
Телец:
Тельцам сегодня стоит как можно больше времени провести на природе. Если есть возможность, после работы откажитесь от передвижений на транспорте и возвращайтесь домой медленным шагом, с наслаждением рассматривая живописный весенний пейзаж.
Близнецы:
Близнецы сегодня откажутся от любого рода контактов. Вы захотите замкнуться в себе, так как испытаете чрезмерная усталость от монотонной рутины, прогнать которую способен лишь полноценный отдых в непривычной обстановке и в окружении новых лиц.
Рак:
Раки сегодня будут охотно вступать в деловые сотрудничества и партнёрства. В коллективной работе вы сможете обрести большой позитив, ведь выполнять сложное задание в одиночку у вас не будет ни времени, ни желания, ни физических сил.
Лев:
Львы в этот день сумеют очень дальновидно распорядиться своими финансами. Хороший совет о том, как выгодно вложить свой капитал, вы получите от предприимчивого приятеля, который именно так смог стремительно разбогатеть.
Дева:
Девам придётся много общаться с людьми, плохо владеющими русским языком. Чтобы наладить нормальный контакт с иностранцами, заранее заручитесь помощью человека, который способен преодолеть языковой барьер.
Весы:
Весы сегодня будут заниматься теоретической деятельностью и полностью откажутся предпринимать практические шаги. Этот подход очень плохо отразится на результатах вашей работы, о чём вам незамедлительно сообщит ваш разгневанный шеф.
Скорпион:
У Скорпионов сегодня возникнет ряд проблем на личном фронте. Ваша пассия откажется принимать на слово, что вы ей верны, и чтобы доказать свою преданность любимому человеку вам придётся применить очень нестандартный подход.
Стрелец:
Стрельцам сегодня придётся полностью забыть о собственных интересах, чтобы сконцентрироваться на проблемах семьи. Не исключено, что для решения возникших трудностей вы на несколько дней отпроситесь с работы и посвятите всё своё время уходу за кем-то из родных.
Козерог:
Козероги будут на удивление спокойно относиться ко всем возникающим неприятностям. Ещё ранним утром этого дня вы примите решение, что никакие трудности, волнения и невзгоды не должны нарушать ваш с трудом обретённый эмоциональный баланс.
Водолей:
Для Водолеев в этот день первостепенное значение будут иметь вопросы, связанные с организацией правильного питания. Вы решите отказаться от обильных застолий и калорийной еды сразу после того, как детально проанализируете тревожные сигналы, которые вам подаёт свой организм.
Рыбы:
Рыбам сегодня придётся научиться уважать мнение близких членов своей семьи. При обсуждении потенциального переезда ваша позиция «надо сделать именно так» подвергнется резкой критике со стороны домочадцев, так как у каждого из них будет свой взгляд на данный вопрос.

Напечатать Письмо автору Просмотров 33 Комментариев 0

читайте также
В Сумах наехали на ребенка
В Сумах наехали на ребенка
24.03.2017, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 376 Комментариев 0
Кого и где обесточат в Сумах
Кого и где обесточат в Сумах
24.03.2017, 07:21 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
Только вперед: гороскоп на 24 марта
Только вперед: гороскоп на 24 марта
24.03.2017, 06:21 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
На Сумщине у россиянки выявили старинную икону 2 фото
На Сумщине у россиянки выявили старинную икону
23.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 41 Комментариев 0
Чемпионат в Сумах: призеры определены (фото) 25 фото
Чемпионат в Сумах: призеры определены (фото)
23.03.2017, 16:07 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 16:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 71 Комментариев 0
Граница на Сумщине под контролем
Граница на Сумщине под контролем
23.03.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 66 Комментариев 0
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт) 5 фото
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт)
23.03.2017, 14:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.03.2017, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 162 Комментариев 0
Люди Сумщины: Семен Салатенко о войне ценностей 5 фото
Люди Сумщины: Семен Салатенко о войне ценностей
23.03.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 325 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»
16.05.2017, 17:37
admin adminych admin adminych 16.05.2017, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 151 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 546 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 157 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
последние комментарии
Juli_Muri к материалу
На Сумщине ищут свидетелей наезда на ребенка
Ужасная ситуация. Но разве у водителя не было видеорегистратора? Они сейчас у всех есть. Хотя, учитывая, что водитель не сбежал, ...
Сегодня, 10:00
Juli_Muri к материалу
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
И я) Вот только я стараюсь брать не ультрамодный модели - они как раз очень быстро теряют актуальность, а что-то ...
Сегодня, 09:56
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII