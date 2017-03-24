Без эмоций: гороскоп на 19 мая

Следует категорически отказаться от риска и не ставить свою репутацию под удар. Все решения, принятые в этот день под властью эмоций, могут привести к непредсказуемым последствиям и стать причиной крупных проблем.

Овен:

Овны слишком поторопятся увидеть конкретный результат своих трудов. Эта спешка не лучшим образом отразится на начатом вами деле и несколько замедлит рабочий процесс.

Телец:

Тельцам сегодня стоит как можно больше времени провести на природе. Если есть возможность, после работы откажитесь от передвижений на транспорте и возвращайтесь домой медленным шагом, с наслаждением рассматривая живописный весенний пейзаж.

Близнецы:

Близнецы сегодня откажутся от любого рода контактов. Вы захотите замкнуться в себе, так как испытаете чрезмерная усталость от монотонной рутины, прогнать которую способен лишь полноценный отдых в непривычной обстановке и в окружении новых лиц.

Рак:

Раки сегодня будут охотно вступать в деловые сотрудничества и партнёрства. В коллективной работе вы сможете обрести большой позитив, ведь выполнять сложное задание в одиночку у вас не будет ни времени, ни желания, ни физических сил.

Лев:

Львы в этот день сумеют очень дальновидно распорядиться своими финансами. Хороший совет о том, как выгодно вложить свой капитал, вы получите от предприимчивого приятеля, который именно так смог стремительно разбогатеть.

Дева:

Девам придётся много общаться с людьми, плохо владеющими русским языком. Чтобы наладить нормальный контакт с иностранцами, заранее заручитесь помощью человека, который способен преодолеть языковой барьер.

Весы:

Весы сегодня будут заниматься теоретической деятельностью и полностью откажутся предпринимать практические шаги. Этот подход очень плохо отразится на результатах вашей работы, о чём вам незамедлительно сообщит ваш разгневанный шеф.

Скорпион:

У Скорпионов сегодня возникнет ряд проблем на личном фронте. Ваша пассия откажется принимать на слово, что вы ей верны, и чтобы доказать свою преданность любимому человеку вам придётся применить очень нестандартный подход.

Стрелец:

Стрельцам сегодня придётся полностью забыть о собственных интересах, чтобы сконцентрироваться на проблемах семьи. Не исключено, что для решения возникших трудностей вы на несколько дней отпроситесь с работы и посвятите всё своё время уходу за кем-то из родных.

Козерог:

Козероги будут на удивление спокойно относиться ко всем возникающим неприятностям. Ещё ранним утром этого дня вы примите решение, что никакие трудности, волнения и невзгоды не должны нарушать ваш с трудом обретённый эмоциональный баланс.

Водолей:

Для Водолеев в этот день первостепенное значение будут иметь вопросы, связанные с организацией правильного питания. Вы решите отказаться от обильных застолий и калорийной еды сразу после того, как детально проанализируете тревожные сигналы, которые вам подаёт свой организм.

Рыбы:

Рыбам сегодня придётся научиться уважать мнение близких членов своей семьи. При обсуждении потенциального переезда ваша позиция «надо сделать именно так» подвергнется резкой критике со стороны домочадцев, так как у каждого из них будет свой взгляд на данный вопрос.