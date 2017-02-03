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13.04 Четверг

Бесплатные лекарства от Минздрава (инфографика)

Сегодня, 12:24 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Бесплатные лекарства от Минздрава (инфографика)

С 1 апреля Министерство здравоохранения предоставляет каждому украинцу получить бесплатно или с небольшой доплатой лекарства по трем категориям болезней, программа получила название «Доступные лекарства», — сообщает РИА Новости Украина. Старт программы по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов уже дважды откладывался. Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.

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