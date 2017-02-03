Бесплатные лекарства от Минздрава (инфографика)

С 1 апреля Министерство здравоохранения предоставляет каждому украинцу получить бесплатно или с небольшой доплатой лекарства по трем категориям болезней, программа получила название «Доступные лекарства», — сообщает РИА Новости Украина. Старт программы по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов уже дважды откладывался. Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.