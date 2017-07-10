Берегите энергию: гороскоп на 12 июля

Сегодня звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Поэтому, прежде чем надрываться, подумайте, а так ли важна поставленная цель? Быть может лучше будет ее отложить на потом? Ну и главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

Овен

Сегодня вам будут открыты любые двери, день пройдет без особых событий. Хорошее время для любого общения, для создания союзов, помолвок, переговоров. Хороший день для тех, кто занят в сфере розничной торговли и журналистике. Отличное время для любовных свиданий и долгожданного примирения.

Телец

Сегодня лучше воздержаться от выпивки и новых знакомств. Дела будут валиться из рук, поэтому лучше посвятите этот день полноценному отдыху. Постарайтесь держаться подальше от мест скопления народа, есть опасность подцепить какой-нибудь вирус.

Близнецы

С самого утра у вас могут начаться проблемы и неприятности, но ваш оптимизм и уверенность в себе дадут вам возможность преодолеть препятствия. Старайтесь принимать неожиданные, но верные решения.

Рак

Сегодня вы будете настроены романтично и можете попасть в плен собственных иллюзий. Возможно, что кое-кто намеренно будет вводить вас в заблуждение, преследуя свои корыстные цели. Не принимайте важных решений и не будьте слишком доверчивы, чтобы завтра не разочароваться.

Лев

Сегодня особое значение для вас приобретет потребность в личной свободе, которая превратится в настоятельную необходимость. Не переусердствуйте, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и следите за деньгами.

Дева

Вы сегодня можете приступить к осуществлению нового проекта или удачно вложить деньги. Только не перемудрите, выбирайте путь наиболее простой. Берегите сердце, лишние нервные нагрузки могут дать о себе знать.

Весы

Не стоит решать вопросы силовыми методами. Только вежливость и обаяние помогут решать сегодня вопросы. Возможны различные неожиданности. Не стоит принимать все близко к сердцу и нервничать.

Скорпион

Сегодня следует чётко придерживаться своих жизнеутверждающих принципов, но не забывать о возможности компромиссного решения. В этот день следует полностью отказаться от алкоголя и секса, не ввязываться в аферы и не слушать советов.

Стрелец

Сегодня вы будете более склонны к фантазиям, чем к реальному осмыслению вещей. Поэтому воздержитесь от серьезных решений, не торопитесь верить на слово. Лучше посвятите время отдыху, творчеству, походам в театры и музеи.

Козерог

Вам захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. Вам сегодня бесполезно давать какие-либо советы, вы все равно сделаете по-своему. И это приведет вас к успеху.

Водолей

Возможны ситуации, когда вам будет нужна поддержка близких людей, и в большинстве случаев вы ее получите. Не стесняйтесь просить о помощи, обсуждать свои проблемы, говорить о том, что вас тревожит.

Рыбы

Сегодня вашим врагам и недоброжелателям можно только посочувствовать. Все кто в этот день станут у вас на пути, рискуют понести большие потери. Ваша изобретательность сегодня способна здорово помочь вам не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.