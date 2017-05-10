Белорусский десант в Центре крови

Гости отметили европейские стандарты и высокий профессиональный уровень сотрудников СОЦСК

Сумской областной центр службы крови — единственный в Украине пример сотрудничества власти и бизнеса в сфере обеспечения лечебных учреждений препаратами крови и заготовки качественной плазмы для производства лекарств по международным стандартам. Других областных учреждений такого уровня в Украине просто нет. Поэтому заграничные делегации в нашем Центре крови — не редкость.

«Сумы могут гордиться своей службой крови!»

19 мая СОЦСК посетило руководство Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси. Специалисты интересовались мельчайшими деталями и сделали вывод : Сумы могут гордиться своей службой крови!

- Центры крови — это система стратегических ресурсов, которая определяет безопасность населения, — говорит директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси Федор Карпенко. — Ведь для большинства препаратов крови до сих пор не существует заменителей. Уровень Сумского центра службы крови соответствует самым высоким мировым стандартам по организации донорства. Я уверен, что задачи, которые возникают перед учреждением, выполняются на все 100%. Хорошо обученный персонал, который постоянно внедряет новые методы, — это европейский уровень. У нас в стране уделяется много внимания областным станциям крови. Но, например, что касается лабораторного ПЦР-скрининга, который позволяет гарантировать максимальную безопасность полученных препаратов крови, то мы только ставим перед собой задачу по его внедрению. Здесь же оборудование для ПЦР-скрининга есть, и сегодня мы смотрели, как оно используется. Дай Бог всем украинским станциям крови достичь такого уровня!

«…Уровень Европы и США»

ЧАО «Биофарма» — инвестор, который вложил огромные суммы в реконструкцию СОЦСК, современное оборудование, обучение сотрудников и модернизацию всех производственных процессов. Куратором преобразования СОЦСК в заведение европейского уровня была Оксана Плотникова. Сейчас она работает директором по экспорту — и лекарства, изготовленные из заготовленной в Сумах плазмы, находят рынки сбыта в других странах, а наше государство получает новый имидж — как производитель фармацевтической продукции, которой можно доверять.

- За последний год мы приобрели много партнеров и подписали контракты с рядом стран, — рассказывает Оксана Плотникова — Где бы я ни была, я стараюсь посетить центры крови, посмотреть, как у них организованы процессы. И хочу сказать, что центр крови в городе Сумы — один из лучших, это уровень Европы и США, мы можем смело проходить сертификацию по их нормам. Для нас это очень важно — потому что, когда мы предлагаем наши препараты крови за рубежом, первый вопрос : где и как заготавливается плазма, как проверяется ее безопасность?

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Оксана ПЛОТНИКОВА: «За последний год мы приобрели много партнеров и подписали контракты с рядом стран».

Федор КАРПЕНКО: «Хорошо обученный персонал, который постоянно внедряет новые методы, — это европейский уровень».