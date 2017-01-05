Азартные бои на Сумщине (фото)

На Сумщине вот уже несколько лет проводят гусиные бои. В воскресенье состоялся 13-й этап. Следующий состоится в с. Виры.

«Тільки-но повернулись з чергового етапу цьогорічних гусячих боів. Це вже 13 сезон, який проводиться у нас в районі. Видовище досить специфічне і розуміються на ньому лише фахівці. Їх у нас у районі не один десяток. Чоловіки розводять так званих бійцівських гусей, тренують їх і виставляють на бої. Видовище зовсім не кровожадне, бо до справжньої крові рідко доходить. Гуси хватають один одного за крила і тримають міцно клювом. Хто перший втече — той і програв. Але бій судді можуть зупинити, якщо гусак порушить правила, зокрема, вдарить суперника по нозі чи голові. Сьогодні чемпіонській бій тривав 31 хвилину. Переможець приїхав з села Піски і привіз його Токарєв Сергій, Срібний призер виявився місцевим, бо виріс у дворі Віктора Павловського, а от «бронза» поїхала у Жовтневе разом з власником гусака Михайлом Пащенком. Приємно, що географія учасників розширюється і вже два роки мої земляки буруть участь у цих боях. Наступний етап боїв відбудеться у селі Вири. Так що приїжджайте. Це цікаво», — написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского областного совета Наталья КАЛИНИЧЕНКО.

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