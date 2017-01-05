Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.02 Понедельник

Азартные бои на Сумщине (фото)

Вчера, 20:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумщина
Панорама Панорама

На Сумщине вот уже несколько лет проводят гусиные бои. В воскресенье состоялся 13-й этап. Следующий состоится в с. Виры.
«Тільки-но повернулись з чергового етапу цьогорічних гусячих боів. Це вже 13 сезон, який проводиться у нас в районі. Видовище досить специфічне і розуміються на ньому лише фахівці. Їх у нас у районі не один десяток. Чоловіки розводять так званих бійцівських гусей, тренують їх і виставляють на бої. Видовище зовсім не кровожадне, бо до справжньої крові рідко доходить. Гуси хватають один одного за крила і тримають міцно клювом. Хто перший втече — той і програв. Але бій судді можуть зупинити, якщо гусак порушить правила, зокрема, вдарить суперника по нозі чи голові. Сьогодні чемпіонській бій тривав 31 хвилину. Переможець приїхав з села Піски і привіз його Токарєв Сергій, Срібний призер виявився місцевим, бо виріс у дворі Віктора Павловського, а от «бронза» поїхала у Жовтневе разом з власником гусака Михайлом Пащенком. Приємно, що географія учасників розширюється і вже два роки мої земляки буруть участь у цих боях. Наступний етап боїв відбудеться у селі Вири. Так що приїжджайте. Це цікаво», — написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского областного совета Наталья КАЛИНИЧЕНКО.

.

Напечатать Письмо автору Просмотров 18 Комментариев 1

читайте также
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
05.01.2017, 12:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.01.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 136 Комментариев 0
На Сумщине ДТП с маршруткой
На Сумщине ДТП с маршруткой
05.01.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.01.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 359 Комментариев 0
Смертельный кювет на Сумщине
Смертельный кювет на Сумщине
04.01.2017, 10:40 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.01.2017, 10:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 413 Комментариев 0
На Сумщине скончались две жертвы ДТП
На Сумщине скончались две жертвы ДТП
04.01.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 575 Комментариев 0
На Сумщине ДТП с трактором
На Сумщине ДТП с трактором
03.01.2017, 10:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.01.2017, 10:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 279 Комментариев 0
На Сумщине пешеходы снова под ударом
На Сумщине пешеходы снова под ударом
30.12.2016, 12:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.12.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 82 Комментариев 0
На Сумщине маршрутка сбила велосипедистку
На Сумщине маршрутка сбила велосипедистку
04.11.2016, 11:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.11.2016, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
На Сумщине сбили женщину
На Сумщине сбили женщину
03.11.2016, 11:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.11.2016, 11:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Петро Васильович
    Петро Васильович | Вчера, 23:10

    Гусиные бои – старинная русская забава, которая появилась еще в XVI веке и имеет богатую историю: известно, что их показывали еще Петру Первому, и тот этой потехой остался очень доволен. Но в 20 веке традиции эти были потеряны и сохранились в одном единственном российском городе – Павлове Нижегородской области. Павловчане сумели сберечь бойцовых гусей даже в голодное военное время. Отсюда и пошло возрождение древней русской традиции.
    Да… Русский мир подобрался незаметно…

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 425 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 325 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Азартные бои на Сумщине (фото)
Гусиные бои – старинная русская забава, которая появилась еще в XVI веке и имеет богатую историю: известно, что их показывали ...
Вчера, 23:10
Петро Васильович к материалу
Пикет в Сумах: «Нет пособникам террористов!» (фото)
А что по блокаде Крыма? Интересно - участников сей затеи орденами "За освобождение крымских прилавков от украинских продуктов" награждали в ...
Вчера, 23:06
Петро Васильович к материалу
Пикет в Сумах: «Нет пособникам террористов!» (фото)
В смысле переплачивают? "Свiдомi" и укрзалiзницю обложили данью? Кстати, украинцы Донбасса тоже за продукты переплачивают. По той же причине.
Вчера, 23:02
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII