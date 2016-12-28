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Автопроисшествие в Сумах: въехал и уехал

Сегодня, 07:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Автопроисшествие в Сумах: въехал и уехал

11 марта около 16 часов на улице Героев Крут произошло автопроисшествие между Opel и Renault. Не успели водители выйти из автомобилей, как у Opel въехал ЗАЗ.
Руководитель ЗАЗ сразу же покинул место ДТП. Шокированные участники ДТП вызвали на место происшествия полицию. Пока один экипаж оформлял ДТП, другой начал поиски беглеца.
По номерным знакам, которые указали свидетели, патрульные оперативно разыскали автомобиль. 65-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, что и подтвердилось выводом из медицинского учреждения.
Инспекторы составили на него 3 админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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  • sumchik
    sumchik | Сегодня, 12:08

    Аффтары текст читают перед публикацией? Руководитель ЗАЗа — звучит гордо. Это Васадзе был?

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