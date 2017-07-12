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14.07 Пятница

Автопарк полиции Сумщины пополнился новенькими электромобилями (фото)

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В пятницу 14 июля торжественно вручили 18 современных электромобилей Mitsubishi Outlander руководителям территориальных отделов полиции. Эти кроссоверы получила Украина, в рамках Киотского протокола.
Вручали их начальник Головного управления полиции области Николай Лушпиенко и глава Сумской городской администрации Николай Клочко. Автомобили предназначены группам быстрого реагирования для кустовых подразделений и были распределены между шестью отделами полиции, за исключением Сумского подразделения. По словам начальника полиции Сумщины, они позволят еще оперативней реагировать на обращения граждан в полицию, даже если они поступают из самых отдаленных от городов и райцентров уголков области. Губернатор Сущины Николай Клочкой не упустил возможность прокатиться на новеньком электрокаре.
На вручении автомобили попутно организовали еще и смотр экипировки полицейских Сумщины, а также познакомили присутствующих со служебными собаками.

Марина Пильтяй

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