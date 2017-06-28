Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.09 Вторник

Автомобили в угоне: что крадут в Украине (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Автомобили в угоне: что крадут в Украине (инфографика)

В первом полугодии 2017 года количество автоугонов в Украине сократилось на 25%. Всего за первые шесть месяцев текущего года было угнано 2689 автомобилей против 3461 в первом полугодии 2016-го. При этом раскрываемость преступлений, связанных с кражей автомобилей, возросла. Об этом свидетельствуют данные департамента уголовного розыска Национальной полиции, которые есть в распоряжении ЛІГА.net.
Самые популярные у преступников марки — ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%). Остальные бренды в топ-10 угоняемых марок показали отрицательную динамику угонов.
Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. После чего запчасти и комплектующие выставляются на продажу или сдаются на металлолом.
Наибольшее количество угонов зафиксировано в городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Напечатать Письмо автору Просмотров 187 Комментариев 0

читайте также
Сумские таланты! Не пропустите детский фестиваль
Сумские таланты! Не пропустите детский фестиваль
28.06.2017, 13:26 Новость
Панорама Панорама 28.06.2017, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 54 Комментариев 0
Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы (инфографика)
Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы (инфографика)
27.06.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 27.06.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 246 Комментариев 0
На Сумщине не спешат платить за коммуналку (инфографика)
На Сумщине не спешат платить за коммуналку (инфографика)
23.06.2017, 16:25 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 93 Комментариев 0
Этот день победы…
Этот день победы…
22.06.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 134 Комментариев 0
Мобилизация офицеров запаса-2017 (инфографика)
Мобилизация офицеров запаса-2017 (инфографика)
22.06.2017, 09:21 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 646 Комментариев 0
Из Украины в Европу поездом: направления и цены (инфографика) 3 фото
Из Украины в Европу поездом: направления и цены (инфографика)
21.06.2017, 14:26 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 14:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 177 Комментариев 0
Продукты снова подорожали (инфографика)
Продукты снова подорожали (инфографика)
20.06.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 311 Комментариев 2
Ошибка Савченко и все-все-все: новое в законодательстве
Ошибка Савченко и все-все-все: новое в законодательстве
15.06.2017, 10:05 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 10:05 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 176 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 347 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
Вчера, 14:13
admin adminych admin adminych Вчера, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 159 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
Вчера, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
Сергей Федоров к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Ой, НЕ СМЕШИТЕ лопухнутые и не делайте С МУХИ СЛОНА. О скапке в чужом глазу ВЕРЕЩАТ чтобы НЕ ЗАМЕЧАЛИ БРЕВНО ...
09.09.2017, 22:06
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII